NBA／老八熱火又贏了！單節46分打爆綠軍G1先開胡

東區冠軍系列賽今天展開，塞爾蒂克上半場打完領先9分，不過熱火第三節打出46比25的瘋狂攻勢，反倒領先12分，單節46分也打破熱火隊史季後賽紀錄。末節綠衫軍試圖追分，但泰托姆（Jayson Tatum）屢屢發生失誤，終場熱火在客場以123：116收下勝利，首戰開門紅。

熱火全隊第三節26投17中，命中率65.4%，其中史特魯斯（Max Strus）攻下13分、巴特勒（Jimmy Butler）也挹注12分。熱火如此瘋狂的攻勢，也讓綠衫軍主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）暫停時氣到怒摔戰術板。

Joe Mazzulla HEATED and throws clipboard during timeout 😳 pic.twitter.com/7SiLrS4SMb — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年5月18日

綠衫軍末節重新振作，開局打出7：0的攻勢。熱火進攻狀態也下滑不少，綠衫軍一度追到剩5分落後，不過泰托姆關鍵時刻傳球失誤又連2次走步，反觀熱火射手馬丁（Caleb Martin）飆進三分球，比賽時間剩1分03秒，巴特勒再命中一顆幸運三分球，讓比賽失去懸念。

JIMMY BUTLER ESTÁ MAL DE LA CABEZApic.twitter.com/Jsa9msw4Ip — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) 2023年5月18日

巴特勒全場25投12中，貢獻35分7助攻5籃板，阿德巴約20分8籃板。值得一提的是，羅瑞（Kyle Lowry）、文森（Gabe Vincent）、史特魯斯及馬丁皆投進3顆三分球，攻下15分。

塞爾蒂克的部分，泰托姆攻下30分7籃板，但發生4次失誤。布朗（Jaylen Brown）22分9籃板，6次失誤。波格登（Malcolm Brogdon）板凳出發挹注19分。

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