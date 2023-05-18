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NBA／里拉德無意陪年輕球員成長 傳拓荒者尋求交易探花籤
拓荒者隊今年幸運抽中探花籤，不過據知名記者海恩斯（Chris Haynes）消息指出，他們將兜售這支籤，繼續圍繞里拉德（Damian Lillard）建隊。
拓荒者以一球之差無緣狀元籤，就此錯過溫班雅瑪（Victor Wembanyama），不過第三順位還有機會選到後衛韓德森（Scoot Henderson）或前鋒米勒（Brandon Miller ）。韓德森也在受訪時向里拉德示愛，「我認為自己和他合作也能有好表現，我不一定要持球，只要機會出現，我就會終結比賽。」
不過里拉德無意陪年輕球員成長，據海恩斯指出，拓荒者正評估3號籤的交易價值，「里拉德已向球隊傳達引進老將的期望，尋求改變近兩季球隊表現不佳的狀況。」
拓荒者總管克隆寧（Joe Cronin）受訪時則表示，「我們是一支試圖贏球，並盡可能配合里拉德時程的球隊。這對我們來說是重要的夜晚，聯盟各隊都高度評價這次選秀，所以會接到很多電話。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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