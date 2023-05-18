NBA／庫明加為上場休賽季苦練！美媒：很多隊有興趣交易

勇士休賽季將面臨許多問題，季後賽遭棄用的小將庫明加（Jonathan Kuminga）傳出尋求被交易，《ESPN》記者洛威（Zach Lowe）指出，若勇士打算交易他，很多球隊都對他有興趣。

庫明加是勇士2021年以首輪第7順位選進的球員，擁有頂尖身體素質，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）曾表示他就像年輕版雷納德（Kawhi Leonard）。不過庫明加這2季在季後賽都沒得到太多上場機會，今年季後賽只出賽10場，場均出賽時間6.1分鐘，甚至比菜鳥年還少。

另外，據《Bleacher Report》報導指出，庫明加休賽季將在邁阿密、紐約、洛杉磯等地加強訓練，他想打更多NBA比賽，向聯盟展示自己的能力。

該報導也提到，除了交易湯普森（Klay Thompson）或「先簽後換」格林（Draymond Green）外，庫明加是勇士最有價值的交易籌碼。

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