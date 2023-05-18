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NBA／約柯奇大三元助攻 金塊奪首勝

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
約柯奇（右）、戴維斯激烈對抗，都繳出高水準數據，金塊隊奪下西區冠軍賽首勝。（美聯社）
約柯奇（右）、戴維斯激烈對抗，都繳出高水準數據，金塊隊奪下西區冠軍賽首勝。（美聯社）

NBA西區冠軍賽昨點燃戰火，西區龍頭金塊隊在中鋒約柯奇猛轟34分、21籃板、14助攻領軍下，一度領先湖人隊達到21分，儘管湖人下半場由詹姆斯領頭反撲，最終金塊仍以132：126勝出，系列賽拔得頭籌。

金塊、湖人暌違3年再度在西區冠軍賽交手，首場比賽就出現戲劇化發展，3年前交手中受到湖人處處限制的約柯奇，昨天上半場就拿下19分、16籃板、7助攻、2阻攻的全能成績，幫助金塊取得18分領先；儘管詹姆斯下半場領軍反撲，拿下個人26分中的15分、送出9次助攻中的6次，只能看著金塊帶走勝利。

約柯奇成為聯盟史上首位在季後賽兩度達成30分、20籃板、10助攻的球員，過去僅有兩位傳奇球星賈霸、張伯倫曾拿下此數據，約柯奇說：「我就只是想好好打球，在場上不會想說自己要達成什麼，就只是單純想要贏球，很幸運我們做到了。」

金塊除約柯奇飆出史詩級大三元，穆雷也在耳部感染不適狀態下進帳31分，上次在西區冠軍賽交手還穿著湖人戰袍的凱威爾波普攻下21分；談到詹姆斯、約柯奇對決，凱威爾波普說：「如果要說他們有什麼差別，就是詹姆斯跳得比約柯奇高。」

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