PLG／戴維斯發聲明強調絕無施暴 爭取不起訴處分

新北國王中鋒戴維斯在近日因場外風波遭逮，今天他也透過律師發出聲明稿強調自己在整個過程中絕無攻擊與施暴舉措，而外傳家人擁有保護令也為暫時保護令，與通常保護令不同，戴維斯也將進一步向檢方說明，爭取不起訴處分。

戴維斯聲明稿如下：

本件所涉之暫時保護令，僅需聲請人遞交文件，不經法院實質審理，也不需通知當事人出庭，即可核發，與通常保護令不同。

戴維斯在2023年5月1日當天，依照法院調解筆錄請求安排家人週末探視事宜，遭到無情拒絕，情急之下，欲抱著家人進入警局尋求協助，過程中並無任何攻擊、施暴舉措，卻遭控違反暫時保護令。

然而，在此事件之前，戴維斯並未接獲相關通知，無法得知該暫時保護令之存在，絕無惡意違反保護令之意思，更無任何施暴行為。為此，戴維斯將進一步向檢方說明，還原事實，爭取不起訴處分，以捍衛自身清白。

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