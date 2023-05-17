快訊

整理包／2024立委大戰！看國民黨、民進黨提名名單

Apple Watch不只救命 1功能「揪鐵證」車主慘被送進警局

整理包／房貸補貼3萬元怎麼拿？ 4大資格、申請方式、發放時間全攻略

NBA／魔獸頻招募球員來台 美媒惡搞P圖組雲豹超級天團

中央社／ 台北17日電
「魔獸」霍華德不時在社群媒體招募NBA好手來台打球，美媒惡搞出一套超級「天團」。截圖自Bleacher Report推特
「魔獸」霍華德不時在社群媒體招募NBA好手來台打球，美媒惡搞出一套超級「天團」。截圖自Bleacher Report推特

本季來台效力T1聯盟的「魔獸」霍華德不時在社群媒體招募NBA好手來台打球，美媒惡搞出一套超級「天團」，球迷看到陣容也留言：「不吹牛，這套陣容每年都會贏得NBA總冠軍。」

本季加盟台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），來台後似乎深深愛上這片土地，時不時就在社群媒體上點名NBA球星，號召大家一起到台灣打球，日前也曾和副總統賴清德「雙德合體」，協助拍攝宣傳「來去總統府住一晚」文化體驗活動。

被霍華德點名的球星，多數都是經歷了失意的球季，或是因為場內場外事件遭受批評。美國籃球網站Basketball Forever今天在臉書專頁發布一張惡搞照，讓這些球員「齊聚一堂」，照片中除霍華德外，另外還有鳳凰城太陽主控保羅（Chris Paul）、杜蘭特（Kevin Durant），以及費城76人的哈登（JamesHarden）等一票頂級球星，他們都穿上了雲豹球衣，留言則寫到：「霍華德在台灣的超級天團。」

這張惡搞照吸引不少球迷注意，短短3個小時就吸引超過5萬個讚，還有不少球迷提出點子，指出總教練可選今天才被76人開除、剛面臨失業的瑞佛斯（Doc Rivers），也有網友反問，這個超級天團怎麼怎麼不見近來又因「亮槍事件」遭砲轟的曼斐斯灰熊後衛莫蘭特（Ja Morant），很快就有其他球迷給出答案：「因為他進監獄了。」

事實上這套豪華天團，就算台灣職業籃球聯盟的球團老闆再有錢也無法實現，因為無論是T1聯盟還是P.LEAGUE+聯盟，都有洋將登錄限制，其中T1聯盟每隊雖可註冊4名外籍球員，但每場比賽最多僅能登錄3人出賽。

延伸閱讀

NBA／湖人守不住約柯奇？ 魔獸：只有1人能阻止他

「野生魔獸」超親民！霍華德現蹤和公園阿伯、小朋友打球

NBA／霍華德力邀莫蘭特加入台灣職籃 網：他想組超級球隊

NBA／沒霍華德怎麼守約柯奇 湖人主帥：到他家綁架他

相關新聞

NBA／八村壘末節守住約柯奇 湖人主帥：很多招還沒展現

約柯奇（Nikola Jokic）今天攻下34分21籃板14助攻，率領金塊西區冠軍賽首戰擊敗湖人。不過湖人也有收穫，他們在末節派出八村壘（Rui Hachimura）主防約柯奇，只被得到3分。

NBA／湖人守不住約柯奇？ 魔獸：只有1人能阻止他

季後賽戰況激烈，「魔獸」霍華德則在吃瓜看戲，他昨天力邀多位NBA球星來台打球後，又邀請剛被76人隊開除的名教頭瑞佛斯（Doc Rivers）執教。今天約柯奇（Nikola Jokic）繳出大三元，率金

NBA／隊友KCP說詹皇跳比較高 約柯奇笑喊被冒犯

金塊、湖人隊在西區決賽會師，今天首戰雙方球星都有亮眼表現，曾效力湖人的金塊後衛凱威爾波普（Kentavious Cald...

NBA／全法國都希望馬刺抽中狀元籤 溫班亞瑪解釋原因

馬刺本季「坦克」策略得到回報，今日樂透抽籤如願得到狀元籤後，距離選中法國長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）只是時間問題；這位準選秀狀元在受訪時也說，「幾乎全法國都期待馬刺抽中第一順位」

NBA／魔獸頻招募球員來台 美媒惡搞P圖組雲豹超級天團

本季來台效力T1聯盟的「魔獸」霍華德不時在社群媒體招募NBA好手來台打球，美媒惡搞出一套超級「天團」，球迷看到陣容也留言...

NBA／與太陽關係瀕臨破裂 外媒曝：內部很多人受夠艾頓了

即便組成「ABCD連線」成為奪冠熱門，太陽隊仍在第二輪輪系列賽遭金塊隊淘汰，不僅教頭威廉斯（Monty Williams）丟了飯碗，主戰中鋒艾頓（Deandre Ayton）與球隊的嫌隙也再次浮出水面

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦