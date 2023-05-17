NBA／八村壘末節守住約柯奇 湖人主帥：很多招還沒展現

約柯奇（Nikola Jokic）今天攻下34分21籃板14助攻，率領金塊西區冠軍賽首戰擊敗湖人。不過湖人也有收穫，他們在末節派出八村壘（Rui Hachimura）主防約柯奇，只被得到3分。

八村壘身高203公分，體重104公斤，同時具備靈活性，成為湖人主帥漢姆（Darvin Ham）的防守活棋。八村透露賽前就接獲這項任務，「這是我們比賽計畫之一。教練賽前告訴我，要準備防守約柯奇。我認為這是好計畫，我們下半場守得很好，我已經為這一刻做好準備。」

漢姆則再度強調，防守約柯奇需要依賴團隊防守，「沒有人能單獨阻止他，必須靠團隊防守，有時切換陣容組合，有時改變防守策略。」

湖人今天第三節曾落後21分，末節一度追到只剩3分，最終仍吞敗，對此漢姆表示，「我們對比賽結果滿意，得到機會回到競爭局面。有些事必須回去處理，我們還有很多招數，今晚沒有展現。」

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