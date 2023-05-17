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NBA／領軍反撲功虧一簣 詹姆斯：須帶絕望感面對第二戰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯最後一波進攻沒護好球遭穆雷斷球，雖然有打手嫌疑但裁判未吹，最後形成致命失誤， 路透社
詹姆斯最後一波進攻沒護好球遭穆雷斷球，雖然有打手嫌疑但裁判未吹，最後形成致命失誤， 路透社

湖人今天在西區冠軍系列賽最多21分落後的情況下，一度有機會在末節逆襲，只可惜最終仍是以6分差距吞下敗仗，而全場進帳26分、12籃板、9助攻的湖人一哥詹姆斯（LeBron James）就表示，球隊在上半場確實沒有打好，但接下來的第二戰肯定會觸底反彈。

湖人與金塊暌違3年再度在西區冠軍賽交手，不過首場比賽就遭到金塊震撼教育，一度落後對手達到21分，且團隊籃板也慘輸17顆，儘管下半場湖人展開反撲，但最終依舊功虧一簣，讓金塊在系列賽拔得頭籌。

其中詹姆斯在下半場拿下個人26分中的15分，以及送出個人9次助攻中的6次，談到球隊上半場幾乎被金塊一路壓著打，他說：「我知道我們會變得更好，在上半場我們沒有發揮該有的能力，但你知道我們會在第二場比賽反彈，這是毫無疑問的。」

詹姆斯也強調，在季後賽中不管是以1分輸球還是20分，其實都不重要，重要的是必須在下場比賽做出回應，「輸了就是輸了，現在他們是1勝0敗，我們必須帶著絕望感來面對第二戰，並且拿出更好的表現、做出回應。」

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