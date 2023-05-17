NBA／湖人守不住約柯奇？ 魔獸：只有1人能阻止他

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇(左)、魔獸(右)。 路透
約柯奇(左)、魔獸(右)。 路透

季後賽戰況激烈，「魔獸霍華德則在吃瓜看戲，他昨天力邀多位NBA球星來台打球後，又邀請剛被76人隊開除的名教頭瑞佛斯（Doc Rivers）執教。今天約柯奇（Nikola Jokic）繳出大三元，率金塊擊垮湖人後，他發文暗示湖人需要他。

霍華德昨天邀請多位球星來台打球，組成夢幻隊，外國媒體還合成這些球星穿著雲豹球衣的照片。瑞佛斯昨天慘遭開除，霍華德立刻在推特標注台灣並寫道，「我們需要一名偉大的教練執教這支夢幻隊。」

約柯奇今天繳出34分21籃板14助攻，肆虐湖人禁區。霍華德不禁發文表示，「只有一個人能阻止小丑（約柯奇），我不是在說蝙蝠俠。」

湖人球迷都理解霍華德說的人就是自己，因為霍華德2020年代表湖人出賽，在西區冠軍賽給予約柯奇許多身體對抗，湖人最終也順利限制住約柯奇，並淘汰金塊挺進冠軍賽。最終擊敗熱火奪下總冠軍。

Nikola Jokic 魔獸 霍華德

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