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NBA／約柯奇壓哨三分球太瘋狂 AD：只能看著他微笑
金塊和湖人自2020年後，再度於西區冠軍賽碰頭。約柯奇（Nikola Jokic）和戴維斯（Anthony Davis）兩大頂級長人對決沒讓球迷失望，儘管戴維斯攻下40分，但約柯奇34分21籃板14助攻超級大三元更勝一籌，幫助金塊系列賽拔得頭籌。
約柯奇賽後盛讚對手戴維斯，「他可能是聯盟中最有天分的球員。」他也談到第三節尾聲在戴維斯面前投進壓哨三分球，「有時運氣站在我們這邊，當然，這是一次瘋狂的投籃。」
戴維斯則無奈表示，「我只能看著他然後微笑，除此之外，我無能為力。這絕對是屬於它們的夜晚。」
Nikola Jokic making WILD shots and Anthony Davis can do nothing but smile 😅 pic.twitter.com/b37x7KOvEJ— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年5月17日
雖然約柯奇本場表現出色，但湖人末節派八村壘（Rui Hachimura）盯防約柯奇收到成效，約柯奇末節只靠罰球得到3分。對此戴維斯表示，「我們會回去看影片，八村壘貼在約柯奇身邊是我們想看見的東西，希望能帶進第2場比賽。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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