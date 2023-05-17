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NBA／隊友說詹皇跳比較高 約柯奇笑喊冒犯

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

金塊、湖人隊在西區決賽會師，今天首戰雙方球星都有亮眼表現，曾效力湖人的金塊後衛凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）被問到湖人「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和自家當家球星約柯奇（Nikola Jokic）差別，他開玩笑的回應讓約柯奇假裝「氣噗噗」，成西區決賽首戰搞笑插曲。

兩軍重演2020年「泡泡賽季」對決戲碼，當時身披湖人戰袍的凱威爾波普被問到前後球星隊友的差別，他回說：「我認為唯一不同的是詹姆斯跳得比約柯奇高。」

今天首節就抓下12籃板的約柯奇，今天再有34分、21籃板、14助攻的「大三元」演出，率隊以136：126先下一城，且是連3戰都有「大三元」表現，本季季後賽已累積6次。

聽到凱威爾波普的形容，約柯奇笑說隊友答案對自己很冒犯，隨後馬上補自己是開玩笑，「我的意思是，能和史上最佳球員之一，或是史上最佳球員相較，我覺得非常酷。」

其實兩人位置不同，約柯奇也認為自己和詹姆斯的打法相差甚大，「我們是用不同方式去影響比賽，但他真的是名優秀球員。」

38歲的詹姆斯今天繳出26分、12籃板、9助攻的「準大三元」成績，隊友戴維斯（Anthony Davis）更轟下40分，但上半場差距就達18分，下半場雖展開反撲仍差一步。

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