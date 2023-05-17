NBA／拓荒者抽中探花籤仍抱撼 僅一球之差錯過狀元籤

NBA樂透選秀抽籤會已於稍早落幕，拓荒者隊雖然獲得比預期更高順位，球隊仍略感扼腕，因為他們僅以「一球之差」而與狀元籤失之交臂，代表無緣選中不世出的法國長人溫班亞馬（Victor Wembanyama）。

根據抽籤規則，聯盟會投入1~14號的號碼球，並從機器中抽出4球，不計號碼順序會有1001種組合，各隊在抽籤儀式前會先收到4組號碼，而命中最多球號的球隊就握有狀元籤。最後聯盟在第一順位抽出「14、5、8、2」四個數字，而最終狀元籤得主正是命中全部組合、中籤機率最高的馬刺隊。

雖然從機率來看，馬刺雀屏中選並不意外，但從《華盛頓郵報》記者高利佛（Ben Golliver）會後發布的推特貼文能得知，狀元籤其實差點大爆冷門，「馬刺透過14、5、8、2這個數字組合摘下狀元籤；拓荒者手上則握有14、5、8、3，他們僅以一球之差錯過了第一順位。」

The San Antonio Spurs won the NBA Draft lottery and the right to select Victor Wembanyama with the ping pong ball combo 14, 5, 8, 2.

The Portland Trail Blazers held the combination 14, 5, 8, 3. They missed by just one number on the final ball. — Ben Golliver (@BenGolliver) May 17, 2023

拓荒者本次有10.5%機率抽中狀元籤，可惜最後只差一球抱憾，圖為代隊出席抽籤會的隊史名將羅伊。 截自《NBA on ESPN》推特

事實上，拓荒者在選前最可能座落第五順位，而他們最終帶走了探花籤，躍進兩個順位的結果，理應讓球隊相當滿意，但經歷的過程不免讓人可惜，畢竟他們差一點就能帶走百年難得一見的長人溫班亞瑪。

不過，拓荒者上次以狀元選下的長人，正是受傷病折磨、生涯從未兌現天賦的歐登（Greg Oden），且隊上仍存在「中鋒傷病魔咒」，因此錯過狀元籤對拓荒者及溫班亞瑪來說，或許是個雙贏局面。

Came away with the 3rd overall pick in the 2023 #NBADraft 😎#RipCity pic.twitter.com/E0YfR8mmQu — Portland Trail Blazers (@trailblazers) May 17, 2023

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