NBA／拓荒者抽中探花籤仍抱撼 僅一球之差錯過狀元籤

NBA樂透選秀抽籤會已於稍早落幕,拓荒者隊雖然獲得比預期更高順位,球隊仍略感扼腕,因為他們僅以「一球之差」而與狀元籤失之交臂,代表無緣選中不世出的法國長人溫班亞馬(Victor Wembanyama)。

根據抽籤規則,聯盟會投入1~14號的號碼球,並從機器中抽出4球,不計號碼順序會有1001種組合,各隊在抽籤儀式前會先收到4組號碼,而命中最多球號的球隊就握有狀元籤。最後聯盟在第一順位抽出「14、5、8、2」四個數字,而最終狀元籤得主正是命中全部組合、中籤機率最高的馬刺隊。

雖然從機率來看,馬刺雀屏中選並不意外,但從《華盛頓郵報》記者高利佛(Ben Golliver)會後發布的推特貼文能得知,狀元籤其實差點大爆冷門,「馬刺透過14、5、8、2這個數字組合摘下狀元籤;拓荒者手上則握有14、5、8、3,他們僅以一球之差錯過了第一順位。」

