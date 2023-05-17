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NBA／拓荒者抽中探花籤仍抱撼 僅一球之差錯過狀元籤

聯合新聞網／ 綜合報導
樂透選秀抽籤會今日登場。 美聯社
樂透選秀抽籤會今日登場。 美聯社

NBA樂透選秀抽籤會已於稍早落幕，拓荒者隊雖然獲得比預期更高順位，球隊仍略感扼腕，因為他們僅以「一球之差」而與狀元籤失之交臂，代表無緣選中不世出的法國長人溫班亞馬（Victor Wembanyama）。

根據抽籤規則，聯盟會投入1~14號的號碼球，並從機器中抽出4球，不計號碼順序會有1001種組合，各隊在抽籤儀式前會先收到4組號碼，而命中最多球號的球隊就握有狀元籤。最後聯盟在第一順位抽出「14、5、8、2」四個數字，而最終狀元籤得主正是命中全部組合、中籤機率最高的馬刺隊。

雖然從機率來看，馬刺雀屏中選並不意外，但從《華盛頓郵報》記者高利佛（Ben Golliver）會後發布的推特貼文能得知，狀元籤其實差點大爆冷門，「馬刺透過14、5、8、2這個數字組合摘下狀元籤；拓荒者手上則握有14、5、8、3，他們僅以一球之差錯過了第一順位。」

拓荒者本次有10.5%機率抽中狀元籤，可惜最後只差一球抱憾，圖為代隊出席抽籤會的隊史名將羅伊。 截自《NBA on ESPN》推特
拓荒者本次有10.5%機率抽中狀元籤，可惜最後只差一球抱憾，圖為代隊出席抽籤會的隊史名將羅伊。 截自《NBA on ESPN》推特

事實上，拓荒者在選前最可能座落第五順位，而他們最終帶走了探花籤，躍進兩個順位的結果，理應讓球隊相當滿意，但經歷的過程不免讓人可惜，畢竟他們差一點就能帶走百年難得一見的長人溫班亞瑪。

不過，拓荒者上次以狀元選下的長人，正是受傷病折磨、生涯從未兌現天賦的歐登（Greg Oden），且隊上仍存在「中鋒傷病魔咒」，因此錯過狀元籤對拓荒者及溫班亞瑪來說，或許是個雙贏局面。

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