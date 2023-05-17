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NBA／湖人AD狂飆40分無用！約柯奇超級大三元助金塊險勝

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇(左)、戴維斯(右)。 美聯社
約柯奇(左)、戴維斯(右)。 美聯社

西區冠軍賽今天正式在金塊主場展開，湖人先發陣容做出調整，將施羅德（Dennis Schroder）調上先發，變陣效果顯然不佳，金塊下半場一度領先21分，不過湖人第三節末段展開反攻，加上末節限制約柯奇（Nikola Jokic）攻勢，一度只落後3分。湖人關鍵時刻進攻卻發生失誤，金塊終場以132：126險勝，搶下首戰勝利。

金塊首節就取得12分領先，約柯奇首節統治禁區，攻下8分12籃板5助攻及2阻攻；反觀戴維斯（Anthony Davis）7投2中僅貢獻6分1籃板1阻攻。

儘管第二節戴維斯回神攻進12分，八村壘（Rui Hachimura）也挺身而出，但約柯奇和穆雷（Jamal Murray）聯手取下23分，金塊反而擴大分差，半場以72：54大幅領先。

第三節雙方展開進攻大戰，比賽時間剩2分鐘左右時，金塊仍領先20分，湖人突然打出11：2的高潮，戴維斯這節攻下13分，不過已完成大三元的約柯奇，命中壓哨三分球作為回應。

湖人末節延續好狀態，頻頻撕裂對手防守，站上罰球線。比賽關鍵時刻，里夫斯（Austin Reaves）命中三分球，追到只剩3分落後。

約柯奇關鍵時刻強打禁區，終於獲得罰球，搶下關鍵2分。湖人隨後進攻卻發生關鍵失誤，金塊最終穩穩收下勝利。

約柯奇全場繳出34分21籃板14助攻的全能數據，穆雷攻下31分，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）21分，布朗（Bruce Brown）板凳出發貢獻16分，波特（Michael Porter Jr.）15分10籃板。

湖人的部分，戴維斯23投14中，罰球11投全中，攻下40分10籃板，詹姆斯繳出26分12籃板9助攻的準大三元表現，里夫斯23分8助攻，八村壘也挹注17分。

Nikola Jokic Anthony Davis

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