NBA／二度持槍炎上引主席震驚 莫蘭特打破沉默：我負全責

灰熊隊球星莫蘭特(Ja Morant)日前二度爆出「持槍門」事件,震驚了包括NBA總裁席佛(Adam Silver)在內的所有人。話題炎上數天後,他今天終於打破沉默,對外回應自己的荒唐行為,表達「我會負起全責」。

莫蘭特是在友人前天的IG直播中,又不慎被捕捉到左手緊握槍械,持槍畫面與兩個月前發生在酒吧的事件如出一轍,雖然拍攝者隨即將鏡頭移開,但相關截圖早已在社群平台間瘋狂流竄。

事件爆發後,灰熊第一時間發布聲明,立刻禁止莫蘭特參與球隊所有活動。不過作為聯盟力捧新星卻不斷惹事,也讓聯盟主席席佛非常震驚,並向媒體表示:「老實說,當我看到那部影片,我十分驚訝,我們目前正進行調查,也會思考怎麼做才是最好的。影像有點模糊,但我個人正往最糟糕的情況設想。」

而莫蘭特身為風暴中心點,終於在稍早打破沉默發表聲明,並二度認錯:「我知道自己讓很多粉絲失望了,這是一個過程,而我了解還有很多工作得做。現在,我的言語或許沒有任何意義,但我對所有事情負責,將努力投入應盡的所有工作。」

由於已是累犯,外界認為莫蘭特會被處以多場禁賽,甚至判罰禁賽整季的聲浪都有,但不論懲處為何,他荒誕不羈的個性已為灰熊造成極大麻煩。

“Honestly, I was shocked when I saw this weekend — that video. Now, we’re in the process of investigating it."



