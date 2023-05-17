NBA／二度持槍炎上引主席震驚 莫蘭特打破沉默：我負全責

灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant）日前二度爆出「持槍門」事件，震驚了包括NBA總裁席佛（Adam Silver）在內的所有人。話題炎上數天後，他今天終於打破沉默，對外回應自己的荒唐行為，表達「我會負起全責」。

莫蘭特是在友人前天的IG直播中，又不慎被捕捉到左手緊握槍械，持槍畫面與兩個月前發生在酒吧的事件如出一轍，雖然拍攝者隨即將鏡頭移開，但相關截圖早已在社群平台間瘋狂流竄。

事件爆發後，灰熊第一時間發布聲明，立刻禁止莫蘭特參與球隊所有活動。不過作為聯盟力捧新星卻不斷惹事，也讓聯盟主席席佛非常震驚，並向媒體表示：「老實說，當我看到那部影片，我十分驚訝，我們目前正進行調查，也會思考怎麼做才是最好的。影像有點模糊，但我個人正往最糟糕的情況設想。」

而莫蘭特身為風暴中心點，終於在稍早打破沉默發表聲明，並二度認錯：「我知道自己讓很多粉絲失望了，這是一個過程，而我了解還有很多工作得做。現在，我的言語或許沒有任何意義，但我對所有事情負責，將努力投入應盡的所有工作。」

由於已是累犯，外界認為莫蘭特會被處以多場禁賽，甚至判罰禁賽整季的聲浪都有，但不論懲處為何，他荒誕不羈的個性已為灰熊造成極大麻煩。

“Honestly, I was shocked when I saw this weekend — that video. Now, we’re in the process of investigating it."



NBA Commissioner Adam Silver spoke on Ja Morant after his latest video. pic.twitter.com/W0lX4E2fa4 — ESPN (@espn) May 16, 2023

Ja Morant released a statement following his latest suspension. pic.twitter.com/zMAX2MSOiI — ESPN (@espn) May 17, 2023

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