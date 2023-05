NBA／衝突讓勇士出現裂縫 柯爾仍強調沒格林就非爭冠球隊

勇士隊本季提前出局有多項原因,其中,格林(Draymond Green)與波爾(Jordan Poole)季前的揮拳衝突影響甚鉅,柯爾在球季結束的記者會就坦言這事件讓全隊失去團結,不過仍強調勇士若失去格林,「就不會是爭冠球隊」。

在八年四冠的王朝中,「團結」一直在勇士隊內扮演重要角色,但這點在格林對年輕新星波爾出拳後便出現裂痕。對此,總教練柯爾(Steve Kerr)在受訪也承認:「信任消失後,過程會變更艱難,這件事發生在我們身上。我們必須找回過往讓我們成功的要素,一個充滿信任、讓彼此更好的環境。」

儘管格林按捺不住的情緒,正是整起事件,甚至勇士無法衛冕的導火線,柯爾仍認為應該留下可能投身自由市場的他,「如果格林沒有回歸,勇士就不是冠軍競爭者。我們知道這點,他對於勝利就是那麼重要,我絕對希望他能回來。」

然而,柯爾也指出,格林需要重新證明自己,「他知道必須對十月發生的事低頭,所以下季歸隊時,必須重拾過往累積而來的信任以及尊重。」

除了格林與球隊的化學效應,勇士還得面臨包括總管邁爾斯(Bob Myers)去留在內的多項難題,柯爾也對此也給了最佳註解:「我希望他們都能回來,但誰知道會發生什麼呢?」

“If Draymond [Green] is not back, we’re not a championship contender... he's that important to winning.”



Steve Kerr speaks on the importance of Draymond and the possibility of him leaving the Warriors.



