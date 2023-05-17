NBA／下一個20年盛世？ 馬刺喜獲狀元籤有望迎溫班亞瑪

他是否有任何「身體焦慮」？例如對自己身體部位有任何不滿意？或他是否感受到任何凝視或「異色」眼光？結果我得到的回應，是更多更滿的「正能量」：我對自己所擁有的一切充滿感激，雖然作為公眾人物受到過度關注確實令人感受到壓力，但一切都取決於自己的視角與觀點。他說：「你不可以跟自己的身體說你不喜歡他。他會知道。然後他會問你：Hello，我就是你，你卻不喜歡我？」

2023-05-17 09:43