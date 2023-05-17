NBA／下一個20年盛世？ 馬刺喜獲狀元籤有望迎溫班亞瑪
NBA選秀樂透抽籤儀式今天登場，最終由馬刺隊幸運抽中狀元籤，黃蜂隊獲得榜眼，探花由拓荒者隊收下。
本屆有被寄予厚望的法國新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），他是2003年詹姆斯後，聯盟關注度最高的待選球員，各大球星皆對他讚譽有佳，因此能否拿到狀元籤，比起往年更加重要。馬刺本季戰績聯盟倒數第2，擁有14%機率抽中狀元籤，最終如願成為最大贏家。溫班亞瑪得知馬刺獲得狀元籤後，顯得格外振奮。
Victor Wembanyama’s reaction to the Spurs winning the draft lottery. 🙏— Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年5月17日
pic.twitter.com/l4Hor5QVdr
NBA選秀抽籤規則中，倒數前三名隊伍皆為14％機率可抽中狀元，本季是活塞隊、馬刺、火箭隊有14％。黃蜂倒數第4抽中榜眼籤；拓荒者倒數第5抽中探花籤；火箭只抽中第4順位，活塞運氣最差只拿到第5順位。
值得一提的是，由於獨行俠隊首輪籤只有前10保護，若掉出前10就必須送給尼克隊，為避免這狀況發生，他們季末輪休主力球員，穩住倒數第10的位置，最終也達成目的，剛好收進第10順位。
選秀順位抽籤完整結果：
第1順位：馬刺
第2順位：黃蜂
第3順位：拓荒者
第4順位：火箭
第5順位：活塞
第6順位：魔術
第7順位：溜馬
第8順位：巫師
第9順位：爵士
第10順位：獨行俠
第11順位：魔術
第12順位：雷霆
第13順位：暴龍
第14順位：鵜鶘
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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