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NBA／下一個20年盛世？ 馬刺喜獲狀元籤有望迎溫班亞瑪

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺獲狀元籤，溫班亞瑪成狀元最大熱門。 截圖自ESPN推特
馬刺獲狀元籤，溫班亞瑪成狀元最大熱門。 截圖自ESPN推特

NBA選秀樂透抽籤儀式今天登場，最終由馬刺隊幸運抽中狀元籤，黃蜂隊獲得榜眼，探花由拓荒者隊收下。

本屆有被寄予厚望的法國新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），他是2003年詹姆斯後，聯盟關注度最高的待選球員，各大球星皆對他讚譽有佳，因此能否拿到狀元籤，比起往年更加重要。馬刺本季戰績聯盟倒數第2，擁有14%機率抽中狀元籤，最終如願成為最大贏家。溫班亞瑪得知馬刺獲得狀元籤後，顯得格外振奮。

NBA選秀抽籤規則中，倒數前三名隊伍皆為14％機率可抽中狀元，本季是活塞隊、馬刺、火箭隊有14％。黃蜂倒數第4抽中榜眼籤；拓荒者倒數第5抽中探花籤；火箭只抽中第4順位，活塞運氣最差只拿到第5順位。

值得一提的是，由於獨行俠隊首輪籤只有前10保護，若掉出前10就必須送給尼克隊，為避免這狀況發生，他們季末輪休主力球員，穩住倒數第10的位置，最終也達成目的，剛好收進第10順位。

選秀順位抽籤完整結果：

第1順位：馬刺

第2順位：黃蜂

第3順位：拓荒者

第4順位：火箭

第5順位：活塞

第6順位：魔術

第7順位：溜馬

第8順位：巫師

第9順位：爵士

第10順位：獨行俠

第11順位：魔術

第12順位：雷霆

第13順位：暴龍

第14順位：鵜鶘

Victor Wembanyama

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