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NBA／生涯10度輸掉搶七大戰 76人主帥瑞佛斯遭開除

中央社／ 邁阿密16日綜合外電報導
費城76人季後賽東區次輪第7戰以88比112輸給波士頓塞爾蒂克，無緣東區決賽，主帥瑞佛斯生涯第10次輸掉搶7大戰，為史上最多，16日被球隊開除。 法新社
費城76人季後賽東區次輪第7戰以88比112輸給波士頓塞爾蒂克，無緣東區決賽，主帥瑞佛斯生涯第10次輸掉搶7大戰，為史上最多，16日被球隊開除。 法新社

美國職籃NBA費城76人在14日季後賽東區次輪第7戰以88比112輸給波士頓塞爾蒂克，無緣東區決賽，連續三年在第二輪止步後，開除主帥瑞佛斯（Doc Rivers）。76人籃球事務總裁摩瑞指出，這是在檢討這個球季的表現後所做出的決定。

法新社報導，摩瑞（Daryl Morey）在聲明表示：「達克（瑞佛斯）是NBA史上最成功的教練之一，未來有資格進入名人堂，深為我敬重。我們感激他3個球季在這裡所做的一切，感謝他對我們球隊的重大影響。」

「在有機會反省我們的球季後，我們決定，為了促進我們競奪冠軍的目標，有必要做某些改變。」

瑞佛斯2020年出任76人總教練，執教3個賽季來戰績154勝82敗，包括2022-23球季的54勝，是2000-01球季以來贏得的最多場勝利。根據ESPN Stats &Information，76人是NBA攻擊和防守效率都排名前10的3支球隊之一。

哥倫比亞廣播公司體育網（CBS Sports）報導，14日對塞爾蒂克是瑞佛斯生涯第10次輸掉搶7大戰，為史上最多，搶7戰績6勝10敗，比其他總教練至少多輸5場，且近5次搶7大戰都失利。

61歲的瑞佛斯24年執教生涯，曾在2000年賽季執教奧蘭多魔術以及2008賽季執教波士頓塞爾蒂克時，兩度獲得「年度最佳教練」殊榮，並在2008賽季帶領「綠衫軍」塞爾蒂克奪下個人執教生涯目前唯一一座冠軍，

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