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NBA／湖人、金塊再爭西冠 今燃戰火

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
金塊約柯奇（右）率隊再次挑戰紫金雙星。 美聯社
金塊約柯奇（右）率隊再次挑戰紫金雙星。 美聯社

相隔兩個賽季，湖人金塊隊今天將於西區冠軍賽再度碰頭，儘管兩隊陣容異動不小，湖人仍要找到壓制金塊一哥約柯奇的手段，才有辦法複製搶下冠軍賽門票的戲碼。

兩隊2020年在泡泡園區中舉行的西區冠軍賽交鋒，當時湖人陣中還有霍華德、朗多、麥基格林、莫里斯等多名沙場老將坐鎮，尤其是兩大長人霍華德、麥基攜手戴維斯牽制約柯奇，更是湖人晉級關鍵，最終湖人在該賽季拿下總冠軍，也是目前在台的霍華德生涯首座NBA冠軍。

今年雙方再度碰頭，詹姆斯、戴維斯依舊扮演兩大核心，不過湖人整體陣容、經驗與當年相比年輕許多，尤其缺少能與戴維斯一同捍衛禁區的長人，因此如何封鎖破壞力強大的約柯奇將成關鍵。

湖人總教練漢姆昨天一度開玩笑表示，球隊策略就是到約柯奇家門口將他綁走，不過隨後也說：「大家都知道約柯奇是偉大球員，我們必須與他打混戰，戴維斯將會在開場時對位防守他，同時幾名球員一起承擔協防的責任，讓他盡早失去平衡。」

詹姆斯表示，約柯奇經過連續3年MVP級的表現後，累積更扎實經驗，穆雷也在傷後找回身手，今年的金塊確實會是難纏對手，「對於這支球隊抱持最大尊重，也期待這次對決。」

約柯奇強調已將3年前輸球的記憶拋諸腦後，現在的湖人也已經不同，「我們沒有和全新的湖人打過球，自從今年交易截止日後，他們打得非常棒；但我們也變得更有經驗，且今年將在截然不同的環境出賽。」

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