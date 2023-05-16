快訊

明全台飆高溫上看34度 「這天」變天愈晚雨勢愈明顯

聽到炎亞綸稅金當場嚇傻！曾國城自爆「只有他的一半」

「台版劉德華」四海幫前幫主張建英將辦告別式 警大陣仗戒備

PLG／線上直播收費？陳建州：一直是目標

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
PLG執行長陳建州。記者曾思儒／攝影
PLG執行長陳建州。記者曾思儒／攝影

PLG邁入第三個球季，本季120場例行賽入場觀眾突破50萬人，YouTube直播也有穩定觀看人數，高雄17直播鋼鐵人和福爾摩沙台新夢想家的「天王山對決」直播最高同時在線人數更有超過14萬，聯盟執行長「黑人」陳建州也透露，線上直播採付費制「一直是目標」。

PLG除電視直播和YouTube，本季再加入LINE TODAY，陳建州說：「聯盟一直有突破，YouTube是把品牌在最方便下可以收看，球迷可以透過平板、電腦，LINE有不同族群，用直立式的群眾，是聯盟的破圈計畫。」

陳建州認為，「球迷養成」階段相對重要，走到會員制、會員制是目標，但何時能實踐，並沒明確答案，且要和董事會再討論，需要從長計議。

PLG邁入第三個球季，各項數字穩定長，陳建州強調是各球團和所有投入人員、球迷一起經營的成果，且3年還只是短期，「要先到中期，才有未來的長期。」

陳建州還透露，台灣籃球「很脆弱」，可能一個環節錯誤就瓦解，現在有不錯成績但不會自滿，時刻抱持珍惜和戰戰兢兢態度，「我每天都在害怕，怕一覺醒來都歸零。」

延伸閱讀

PLG／戴維斯場外風波 陳建州呼籲：別未審先判

PLG／看「林來瘋2.0」 陳建州：感謝再感謝

籃球／LP亞太區品牌概念店進駐東區 陳建州感恩站台

直播天后李明珊復出帶貨！首日直播吸5萬人營業額「破3千萬」

相關新聞

NBA／呷好逗相報！魔獸再邀哈登、KD等7現役球星來台打球

「魔獸」霍華德才剛邀莫蘭特（Ja Morant）加盟台灣職籃，沒想到稍早又呼籲眾NBA球星來台發展。包含即將成為自由球員的老戰友哈登（James Harden）。 哈登今年夏天將成為自由球員，外

NBA／霍華德力邀莫蘭特加入台灣職籃 網：他想組超級球隊

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）日前再度因「直播亮槍」惹上麻煩，灰熊球團第一時間站暫停他所有球隊活動，聯盟也展開調查。目前人還待在台灣的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）則伸出橄欖

NBA／沒霍華德怎麼守約柯奇 湖人主帥：到他家綁架他

湖人、金塊隊的西區總冠系列賽將在明天點燃戰火，也是兩隊相隔2年後再次爭奪西區冠軍，不過相較於2020年時仍有「魔獸」霍華...

PLG／線上直播收費？陳建州：一直是目標

PLG邁入第三個球季，本季120場例行賽入場觀眾突破50萬人，YouTube直播也有穩定觀看人數，高雄17直播鋼鐵人和福...

NBA／「大禮包」再加碼 季後賽看緯來前進美國看總冠軍賽

緯來體育台4月底推出號稱『史上最狂贈獎』，送球迷前進美國看NBA總冠軍賽，「一人中獎兩人同行」「機票住宿全都包」，活動推出後獲得熱烈回響，同時也帶動季後賽收視持續開出紅盤。其中5/13(六)西區季後賽

NBA／西蒙斯美酒配76人慘敗畫面 美名嘴怒嗆：可恥

76人隊在季後賽第二輪G7以88：112慘敗塞爾蒂克隊，無緣晉級東區冠軍賽。籃網前鋒西蒙斯（Ben Simmons）卻發出一則限時動態，疑似在嘲諷老東家76人隊。 2016年選秀大會，76人用狀

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦