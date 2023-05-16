PLG／線上直播收費？陳建州：一直是目標

PLG邁入第三個球季，本季120場例行賽入場觀眾突破50萬人，YouTube直播也有穩定觀看人數，高雄17直播鋼鐵人和福爾摩沙台新夢想家的「天王山對決」直播最高同時在線人數更有超過14萬，聯盟執行長「黑人」陳建州也透露，線上直播採付費制「一直是目標」。

PLG除電視直播和YouTube，本季再加入LINE TODAY，陳建州說：「聯盟一直有突破，YouTube是把品牌在最方便下可以收看，球迷可以透過平板、電腦，LINE有不同族群，用直立式的群眾，是聯盟的破圈計畫。」

陳建州認為，「球迷養成」階段相對重要，走到會員制、會員制是目標，但何時能實踐，並沒明確答案，且要和董事會再討論，需要從長計議。

PLG邁入第三個球季，各項數字穩定長，陳建州強調是各球團和所有投入人員、球迷一起經營的成果，且3年還只是短期，「要先到中期，才有未來的長期。」

陳建州還透露，台灣籃球「很脆弱」，可能一個環節錯誤就瓦解，現在有不錯成績但不會自滿，時刻抱持珍惜和戰戰兢兢態度，「我每天都在害怕，怕一覺醒來都歸零。」