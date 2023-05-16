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五月天北京開唱30萬張門票5秒內秒殺 大陸官方驚覺「黃牛」的猖獗

NBA／「大禮包」再加碼 季後賽看緯來前進美國看總冠軍賽

聯合新聞網／ 綜合報導
緯來體育台提供
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緯來體育台4月底推出號稱『史上最狂贈獎』，送球迷前進美國看NBA總冠軍賽，「一人中獎兩人同行」「機票住宿全都包」，活動推出後獲得熱烈回響，同時也帶動季後賽收視持續開出紅盤。其中5/13(六)西區季後賽第二輪，衛冕軍金州勇士隊交手洛杉磯湖人隊系列第六戰，更是一舉創下本賽季收視新高，根據AGB尼爾森收視數據顯示，『25-49歲男性』平均收視率來到『2.42』，不但為當日年齡區間『全國收視第一』，換算累計觀看人次更超過了一百萬。

緯來體育台已先後於5/6(六)及5/13(六)抽出兩位幸運觀眾，率先取得前往美國看總冠軍籃球饗宴的門票。為了回應廣大球迷的熱烈支持，體育台宣布，將原定活動截止日期延長到5/17(三)中午，當天8點30分由洛杉磯湖人與丹佛金塊的西區冠軍系列G1，將是掃碼參加前進美國看總冠軍賽抽獎的最後機會！同時，緯來也將在當天賽事轉播結束後，於中午12點現場直播『前進美國大抽獎』，抽出最後『不只一位』可以前進美國看總冠軍賽的幸運兒!!

『前進美國看NBA總冠軍』最後得獎名單出爐後，緯來體育台這波『史上最狂贈獎』活動還沒結束，而是有「加碼加碼再加碼」活動，現場將為大家揭開『第三部曲』的獎品內容，敬請大家拭目以待!!

5/17(三)早上8點30分，由「小丑」Nikola Jokic與Jamal Murray領銜的丹佛金塊隊，將在主場迎戰「詹皇」LeBron James以及「一眉哥」Anthony Davis所屬的洛杉磯湖人，究竟誰能在西區冠軍系列G1率先開出紅盤，鎖定緯來體育台72頻道，讓主播張立群、張暘以及資深球評汪蔚傑，和您一起欣賞最專業的精采NBA賽事轉播！同時也別忘了把握前進美國看總冠軍賽掃碼抽獎的最後機會!

想知道更多『精采NBA轉播看緯來 送你去美國看總冠軍』活動細節，敬請點選連結，前往緯來體育台官方專頁參考相關資訊。(http://tsport.vl.com.tw/event/20230501/default.htm)

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