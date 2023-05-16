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NBA／西蒙斯美酒配76人慘敗畫面 美名嘴怒嗆：可恥

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯。 美聯社
西蒙斯。 美聯社

76人隊在季後賽第二輪G7以88：112慘敗塞爾蒂克隊，無緣晉級東區冠軍賽。籃網前鋒西蒙斯（Ben Simmons）卻發出一則限時動態，疑似在嘲諷老東家76人隊。

2016年選秀大會，76人用狀元籤選下西蒙斯。他首季因傷報銷，第二季復出摘下新人王，隨後更連3季進入明星賽。不過他在2021年季後賽第二輪G7表現低迷遭砲轟，從此他的心理和身體皆出現問題，沒有為76人再打1場球，2021-22年季中被交易到籃網。

轉戰籃網後，西蒙斯本季終於復出，但表現不如預期，又遭遇背部傷勢，籃網首輪也慘遭76人橫掃。

76人第二輪和綠衫軍廝殺到第7戰，最終慘敗。不過西蒙斯卻曬出一張照片，紅酒放在桌上，配上76人以78比108落後的比賽畫面，嘲諷意味十足。

不過許多球迷卻對西蒙斯的發文不以為然，紛紛留言酸道，「他習慣在家看NBA」、「我和西蒙斯季後賽上場時間一樣」、「他應該做筆記學泰托姆（Jayson Tatum）怎麼投籃。」

美國體育名嘴史密斯（Stephen Smith）更痛罵西蒙斯，「可恥！這傢伙把打球當成上戰場，他害怕打一場籃球賽，卻還有臉耍白目，太荒謬了。」

Ben Simmons

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