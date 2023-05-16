NBA／無懼小球陣容主防泰托姆 阿德巴約：如果球隊需要

上季東區冠軍賽面對綠衫軍7戰下來，阿德巴約（Bam Adebayo）場均可以得到15分8.4籃板2.6助攻，特別是最後搶七大戰，他仍奮力拿下25分11籃板4助攻，可惜球隊還是無力回天。今年雙方繼續再戰，阿德巴約已經做好防守的準備。

「如果塞爾蒂克主打小球陣容，那我有可能會對上泰托姆（Jayson Tatum）；如果需要我來盯防他，我就會去守！」阿德巴約說。

泰托姆才剛在對76人的搶七大戰中轟進破紀錄的51分，一旦讓他找到進攻感覺，對熱火防線將是一場災難。

另一方面，阿德巴約也聊到防守綠衫軍的關鍵。「他們有兩個傢伙可以同時砍進40分。如果切斷球的轉移，將會是防守塞爾蒂克的關鍵。」

自2010年以來，熱火將和塞爾蒂克進行第6次對決。而就《ESPN》數據分析預測，熱火只有3%機率可以打到總冠軍賽，塞爾蒂克則高達97%。

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