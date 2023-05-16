NBA／無論是否抽到溫班亞瑪 名記者：火箭都會追求哈登

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）在節目中透露，哈登（James Harden）未來可能的動向，他認為哈登有可能會重回火箭。

「火箭有接近6000萬美元的薪資空間，非常有可能在自由市場上得到哈登。哈登家人就在休士頓，他跟那裡的每個人都很熟。如果他回去，火箭戰力將會有很大提升。據我了解，無論火箭能不能拿到狀元簽，能不能選到溫班亞瑪（Victor Wembanyama），他們都會追求哈登。」沃納羅斯基說。

哈登目前合約還剩一年，價值3562萬美元。今夏他握有球員選項，有權跳出合約。由於他在休賽季選擇大幅降薪續簽合約，一般預估，哈登肯定會跳出合約，爭取一份更優渥的報價。

就勞資協議規定，哈登可以在76人拿到5年2.72億美元的合約，這也是外界認為他最有可能回到76人的原因之一。

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