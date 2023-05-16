NBA／呷好逗相報！魔獸再邀哈登、KD等7現役球星來台打球

「魔獸」霍華德才剛邀莫蘭特（Ja Morant）加盟台灣職籃，沒想到稍早又呼籲眾NBA球星來台發展。包含即將成為自由球員的老戰友哈登（James Harden）。

哈登今年夏天將成為自由球員，外界盛傳他有可能離開76人隊，重返火箭隊。他的昔日戰友魔獸則在影片中呼籲他一起來台灣，「人們在討論哈登重返休士頓，但我覺得他來這會更好看。」

除哈登外，魔獸還推薦許多球員，包括太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）、保羅（Chris Paul）、艾頓（Deandre Ayton），勇士隊湯普森（Klay Thompson）、波爾（Jordan Poole），籃網隊西蒙斯（Ben Simmons）、尼克隊藍道（Julius Randle）。

這些球星所屬球隊本季皆打進季後賽，不過都已經被淘汰。事實上，這些球員除藍道和波爾外，下季年薪都在3000萬美元以上，完全有能力養好幾支台灣球隊。

"They talking 'bout him coming back to Houston but I think this might be a better look, James Harden come on down too boy!"



Dwight Howard called out everyone to Taiwan 👀



Jordan Poole

Julius Randle

Ben Simmons

Deandre Ayton

Klay Thompson

Chris Paul

Kevin Durant

James Harden pic.twitter.com/wPtqHh7QhO — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年5月16日

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