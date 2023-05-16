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NBA／未選擇76人而是熱火 勒夫：我總能做出完美決定

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
勒夫隨著熱火重返東區冠軍賽。 法新社
勒夫隨著熱火重返東區冠軍賽。 法新社

34歲老將勒夫（Kevin Love）在今年季中被騎士裁掉，最後選擇加盟熱火；儘管例行賽走得跌跌撞撞，不過熱火在歷經附加賽考驗後，艱辛取得東區弟8種子，隨後展現堅強團隊攻守實力，先後扳倒頭號種子公鹿和第4種子尼克，4年內3度闖進東區冠軍賽，更是史上第2支打到分區冠軍賽的老八球隊。

勒夫近日在接受採訪時透露，去年休賽季期間，包括熱火和76人等隊都傳出對他感興趣、盼透過交易來引進的流言蜚語。對此，勒夫也開玩笑地說道：「我總是能做出最完美的選擇！我的第一選擇就是加盟熱火而不是76人。」

76人在與塞爾蒂克的搶七大戰中慘敗收場，而且被泰托姆（Jayson Tatum）上演51分紀錄之夜，可說顏面無存。數據統計顯示，這是綠衫軍隊史上第27次贏得搶七大戰，居聯盟最冠；排在第2是湖人的16次。聯盟其他球隊，在搶七大戰的勝場數都沒超過10次。

至於76人則是連續22年無緣闖進東區冠軍賽，前一次已經要追溯到2001年。主帥瑞佛斯（Doc Rivers）已經第10次在搶七大戰中吞敗，史上最多。

勒夫將是繼2018年之後再度打進東區冠軍賽，談到對手塞爾蒂克，他表示：「你必須要關注綠衫軍的替補深度。自從我們失去赫洛（Tyler Herro）和歐拉迪波（Victor Oladipo）之後，更能感受到這種情況。」

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