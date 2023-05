NBA／湖人籌畫如何對付約柯奇 主帥：他是洛磯山脈的怪物

艱苦殺進今年NBA西區冠軍賽的湖人隊,將遇上擁有2屆年度MVP約柯奇(Nikola Jokic)的金塊隊,湖人總教練漢姆(Darvin Ham)直指約柯奇是在「洛磯山脈中等待我們的怪物」。

法新社報導,洛杉磯湖人隊將在美國時間16日晚上的西區冠軍戰面對約柯奇與丹佛金塊隊的巨大挑戰。湖人隊在擊敗衛冕冠軍金州勇士隊後,距離重返總冠軍賽僅差4場勝利。

現在,湖人隊的詹姆斯(LeBron James)和戴維斯(Anthony Davis)正在策劃如何伏擊金塊隊。這場對決看來像是2020年季後賽重演,當時湖人隊在系列賽中是以4勝1敗過關,後來更拿下當年NBA總冠軍。

然而,金塊隊自那時起已明顯成熟,約柯奇在2021與 2022年連續獲得年度MVP獎項,陣中同時還擁有才華橫溢的穆雷(Jamal Murray)。詹姆斯表示,金塊隊一直是西區龍頭絕對是有道理的。

詹姆斯說,「他們整年表現出色。我們非常尊重金塊。他們的教練非常好,我們也深知小丑(約柯奇)和完全康復的穆雷為比賽帶來的動力。」

戴維斯則表示,湖人隊打算仔細研究2020年系列賽影片,試圖設計一個能讓約柯奇和金塊隊陣容無效的作戰計劃。

約柯奇目前狀態驚人,他在對鳳凰城太陽隊的系列賽中拿下場均大三元,平均得34.5分,籃板13.2個,助攻10.3次。

湖人隊總教練漢姆將約柯奇描述為「在洛磯山脈等待我們的怪物」。

漢姆談到約柯奇表示,「你講的是一位兩屆年度MVP,隸屬於一支非常均衡的隊伍,飢渴,有著極佳的合作與化學反應,很好的運動能力,也能投籃,所有的這些。」

他進一步表示,「所以,這是一項艱巨的任務,但他們也一定會防守我們,所以我們將如同既往作好賽前功課,為雙方第一戰做好準備。」

