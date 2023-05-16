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NBA／睽違3年再度決戰西冠 詹姆斯：金塊變得更出色

中央社／ 台北16日電
湖人當家球星詹姆斯。 法新社
湖人當家球星詹姆斯。 法新社

洛杉磯湖人明天季後賽西區決賽首戰將在客場出戰丹佛金塊，湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天表示，與3年前相比，金塊成為一支更好的球隊，且擁有更多經驗。

NBA季後賽西區決賽明天將展開7戰4勝制系列賽首戰，重現2020年西區決賽的戲碼，3年前湖人以頭號種子之姿出戰第3種子的金塊，並從金塊隊手中搶下總冠軍賽門票，最終順利舉起金盃。

不過，本季金塊成為頭號種子，湖人則是靠著附加賽取得季後賽門票，湖人能否複製3年前奪冠戲碼，備受矚目。

談到金塊與3年前差異，詹姆斯表示：「他們變得更好，他們當時就很棒，現在也很棒。」

詹姆斯隨後解釋，金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）累積了2年經驗，而傷後復出的穆雷（Jamal Murray）逐漸找回昔日身手，其他球員的表現也很出色，「每場季後賽都會讓球隊持續成長，而他們已經做到了，因此在對陣金塊時，我們將抱持著最大尊重」。

約基奇今年季後賽場均30.7分，另有12.8籃板、9.7助攻，勢必對湖人防守帶來壓力，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）開玩笑地說：「阻止金塊隊最好的方法，就是綁架約基奇。」

另外，金塊主場位於高海拔地區，也對客隊帶來考驗，詹姆斯表示：「會比平時更容易感覺到疲累，主要在第一節會有感覺，第二節也有一點，但季後賽系列賽的好處是，你會在這裡待個幾天，就像你從東岸到西岸，會有時差，只要幾天的時間就能適應。」

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