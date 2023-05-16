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NBA／有壓力表現反而更好！狀元熱門溫班亞瑪渴望統治NBA
NBA明天將進行選秀抽籤，對許多球隊來說相當重要，因為法國新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）確定會投入選秀，他是2003年詹姆斯（LeBon James）以來，媒體熱度最高的待選秀球員。溫班亞瑪的經紀人恩迪亞耶（Bouna Ndiaye）受訪時透露，溫班亞瑪不會因此覺得有壓力，並且有統治NBA的夢想。
許多團隊體育賽事中，一個球員不能直接改變整支球隊。不過籃球不一樣，2003年選秀狀元詹姆斯帶領長年戰績不佳的騎士隊，成為冠軍熱門。詹姆斯曾在菜鳥年一場記者會說，「完全沒有壓力，我從10歲起就一直承受著壓力。」
20年後溫班亞瑪成為大眾關注焦點，許多人認為他將撼動聯盟生態。溫班亞瑪和詹姆斯同樣不覺得有壓力，去年溫班亞瑪到拉斯維加斯參加比賽，繳出36分11籃板4阻攻，震驚美國籃壇，他當時表示，「我在有壓力時，表現會是原來的兩倍。」
恩迪亞耶近期受訪時更透露，溫班亞瑪想帶領球隊奪下冠軍，並且統治整個NBA，「他每天都有這種態度，盡全力成為獨一無二的球員。這和法國文化不同，但我認為美國是更適合他去的地方。」
恩迪亞耶直言「壓力」一詞和溫班亞瑪完全無關，他的身體也越來越強壯，「每場比賽我們都能看到不同的東西，他現在強壯許多，賽季初會因為防守摔倒，現在他完全不會移動。」
溫班亞瑪名氣越來越大，但他仍踏實地做例行公事。恩迪亞耶笑著說，「晚上9點後就聯繫不上他。他會畫畫、閱讀、聽古典樂，他有自己的行程。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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