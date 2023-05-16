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NBA／比較約柯奇、詹姆斯 金塊主帥：籃球智商很相似

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇(左)和詹姆斯都具備高籃球智商。 美聯社
約柯奇(左)和詹姆斯都具備高籃球智商。 美聯社

湖人將在西區冠軍賽與金塊再度對決，一直都被視為聯盟籃球智商最高的約柯奇（Nikola Jokic）和詹姆斯（LeBron James），也將再次比拚對於全隊體系運作的統治力。金塊主帥馬龍（Michael Malone）在接受採訪時即透露約柯奇和詹姆斯之間的相似之處。

「他們兩人在運動能力方面有著明顯差異，但他們的籃球智商，對於比賽的感知力，對球場狀況的預判能力，還有他們的職業素養等，都是非常相似。」馬龍說。

「有很多方法可以讓你通往偉大球星的道路，約柯奇和詹姆斯都是可以讓身邊隊友變得更好，並且從中獲得樂趣。」

事實上，一直以來約柯奇的籃球智商和場上判讀能力都是被拿來看詹姆斯相提並論。對於這樣的對照，約柯奇以往在接受採訪時也曾幽默回應。

「我認為我和詹姆斯的速度差不多，同時也擁有差不多的運動能力，但不知道他有沒有我跳的高；他是有點老了，不知道能不能跟上我的速度？」約柯奇笑著說。

約柯奇本季雖然無緣年度MVP三連霸，仍率領金塊贏得西區最佳成績，全力朝隊史首度進軍總冠軍而努力；至於湖人也在挑戰打破火箭紀錄，成為最低種子的總冠軍球隊。雙方競爭未演先轟動。

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