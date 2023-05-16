NBA／與熱門新秀建立合作關係 柯瑞：見證他掌控自己未來
雖然選秀狀元呼聲已經遠不如超級長人文班亞馬（Victor Wembanyama），但韓德森（Scoot Henderson）仍被視為前3順位的熱門。此外，他的眼界顯然放得更遠，甚至搭上了NBA超級巨星柯瑞（Stephen Curry）。
根據報導，柯瑞和這位小老弟宣佈，將會以導師身份達成雙方戰略合作關係，專注提升韓德森的籃球、商業方面、媒體和社會的影響力。
「我已經關注韓德森和他的家人有一段時間了。他到目前為止所取得的成就，讓我留下深刻印象，我很高興看到他可以掌控自己的未來並且逐步成長。」柯瑞說。
柯瑞認為在各個面向，他與韓德森的價值觀是一致。相信雙方的合作可以透過運動員本身的影響力從而改變很多事情。
據悉，韓德森和他的家人目前在喬治亞州經營一個非營利組織，為該地區的青少年提供相關服務。
對於能夠和柯瑞建立合作關係，韓德森也難掩興奮之情。「對我來說這是一個令人難以置信的機會，就像美夢成真一樣，因為我就是看他打球長大的，我一直很欣賞他的比賽，他顛覆了很多籃球既定觀念。我渴望向他和他的團隊學習。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
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▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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