聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／湯普森休賽季提前續約？美媒：勇士希望他降薪
勇士本季尋求衛冕失利，休賽季將面臨許多難題。湯普森（Klay Thompson）5年合約即將迎來最後一季，雙方雖有意再續前緣，但因為高額豪華稅和新版勞資協議，球團希望湯普森新合約價碼能降低。
今年4月初曾傳出湯普森想和勇士提前續約，渴望得到一份頂薪合約。不過據《The Athletics》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）近日報導，湯普森下季薪水高達4320萬美元，球團願意今夏和湯普森續約，但希望他能接受降薪。
勇士近年薪資總額皆突破奢侈稅線，加上新版勞資協議即將實施，湯普森新合約可能比照維金斯（Andrew Wiggins）上季簽下的4年1.09億美元，維金斯這份合約前兩年的薪資分別為2400萬、2600萬美元。
比起湯普森續約，勇士眼前更緊急的問題是格林（Draymond Green）合約已到期。儘管他日前表態想當「終身勇士人」，直言勇士王朝尚未結束，下季想和隊友捲土重來。據查拉尼亞先前報導，勇士想和格林續約，如果他進入自由市場，預計多支季後賽球隊將展開追求。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言