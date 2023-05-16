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NBA／勇湖大戰收視狂飆 創27年來二輪系列賽新高紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯(左)與柯瑞的對決總能吸引巨大焦點。 路透社
詹姆斯(左)與柯瑞的對決總能吸引巨大焦點。 路透社

勇士與湖人第二輪大決戰，不僅比賽內容高潮迭起，雙方鬥智鬥力的戰術陣型對決也讓球迷看得如癡如狂，加上兩隊球星的魅力與副手的奇兵貢獻，連帶反映在驚人的收視表現上。

根據統計，湖人與勇士系列賽在美國平均收視人數達到780萬，寫下近27年來第二輪賽事的收視新高。另一方面，系列賽第六戰的平均收視人數更達到864萬，寫下2011年以來第二輪賽事的收視最高紀錄。

詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Stephen Curry）在季後賽累積交手5次，可說是每一次都掀起巨大話題，創造高收視，足見兩人的球星份量。

截自推特
截自推特

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