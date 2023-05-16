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NBA／波爾自認會繼續留在勇士 柯瑞力挺：他是關鍵
衛冕軍勇士季後賽不敵湖人隊，止步第二輪，季後賽表現不佳的年輕後衛波爾（Jordan Poole）成為箭靶，當家球星柯瑞（Stephen Curry）發聲力挺。
勇士季後賽失利後，傳出陣中老將和年輕球員不和。對此，柯瑞接受《The Ringer》記者梅鐸克（Logan Murdock）訪問時指向波爾的衣櫃大喊，「他是關鍵。」
外界預期勇士休賽季將面臨改組，波爾可能成為交易籌碼，但波爾本人卻不認為，「我不知道為什麼不會回到這。我兩項數據創生涯新高，和湯普森（Klay Thompson）、柯瑞創造歷史，這賽季發生很多好事，這不是糟糕的賽季。」
「我仍屬於這支球隊，是在這裡被選中的年輕人。我們去年贏得總冠軍，還有機會在贏一次，不知道為什麼其他人不這麼認為」波爾說。
波爾重申自己和格林（Draymond Green）的關係沒問題，「我記得賽季初就說過，我們回來了，要在場上努力打球，贏得總冠軍。我們是隊友，老實說這就是生意。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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