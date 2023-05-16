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NBA／泰托姆破紀錄飆51分 塞爾蒂克驟死戰淘汰76人

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
泰托姆（左）砍進NBA史上第7戰最高的51分。（美聯社）
泰托姆（左）砍進NBA史上第7戰最高的51分。（美聯社）

NBA季後賽第二輪唯一的決勝第7戰昨天凌晨落幕，塞爾蒂克在當家球星泰托姆狂轟破紀錄的51分領軍下，以112：88擊退76人隊，泰托姆也以勝利作為場邊媽媽最好的母親節禮物。

泰托姆第6戰21投僅5中，但昨天火力全開，除飆NBA史上第7戰最高分，還傳出5助攻，全隊62分和他相關，一人就抵掉76人球星安比德和哈登加總的44分，讓球迷大喊「MVP」獻給奪勝英雄。

原本第7戰最高分紀錄是兩周前勇士隊招牌球星柯瑞對國王隊的50分，昨天泰托姆改寫紀錄，還幫助「綠衫軍」締造隊史第7次季後賽從系列賽2比3落後到連勝2場出線，「絕處逢生」次數也是聯盟紀錄。

泰托姆提到，第6戰打得綁手綁腳、太緊繃，「我想太多了，想著我需要做什麼，需要得多少分，這是重大時刻。」他透露第7戰有轉換心情，賽前可以大笑、開玩笑，放鬆許多，「當我感受到樂趣，我就能打出最佳表現。我試著不去想著壓力，就像每個人都會說的，就是專注比賽，感受樂趣。」

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