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NBA／藍道親吻家人被前狀元酸 妻子回擊：最棒的父親

聯合新聞網／ 綜合報導
藍道。 法新社
藍道。 法新社

尼克隊季後賽第二輪以2：4不敵熱火隊，前鋒藍道（Julius Randle）表現再度令紐約球迷失望，連他賽後親吻妻子和小孩的行為都被放大檢視，藍道妻子（Kendra Randle）則在推特為丈夫發聲。

尼克第5戰以112：103贏球，將戰局拖入第6戰，不過前尼克球員馬丁（Kenyon Martin）不滿藍道賽後的行為，「剛在季後賽打完一場辛苦的比賽後，做的第一件事竟是親吻妻子。如果是我，會和隊友在一起，我們剛剛贏下比賽。」

藍道妻子選擇在母親節回應馬丁批評，「我們夫妻倆都在單親家庭長大，從未見過父親尊重母親。我很感激小孩長大後能看著他們的父親，成為最棒的父親及丈夫。」

馬丁是2000年NBA選秀狀元，曾效力尼克2個賽季。他過去就曾發表不少爭議言論，其中認為華裔球星林書豪不應「留黑人辮髮」，被視為種族歧視，遭大批球迷批評。他也曾嗆過賈奈特（Kevin Garnett）是假硬漢。

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