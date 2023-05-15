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NBA／東區冠軍賽賽程出爐 塞爾蒂克熱火激烈肉搏對抗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
泰托姆(右)與巴特勒將再次交鋒 美聯社
泰托姆(右)與巴特勒將再次交鋒 美聯社

去年兵敗總冠軍賽的塞爾蒂克，本季捲土重來原本就被視為奪冠的大熱門；在季後賽中，塞爾蒂克也展現堅強的團隊戰力，透過第二輪從2比3逆襲成功，最終仍順利搶下東區冠軍賽門票，這將他們近7個賽季以來第5次闖進分區冠軍賽。

至於熱火雖然是4年內3度打進東區冠軍賽，不過今年賽季顯得更特別。因為他們從一度可能無緣季後賽，最後經過附加賽的考驗取得第8種子。並在首輪上演 「老八傳奇」，直接扳倒公鹿，接著擊退尼克，成為始上第2支打進分區冠軍賽的第8種子球隊。

過去塞爾蒂克和熱火一共在季後賽交手過5次，其中2010年首輪塞爾蒂克以4勝1敗擊退熱火；2011和2012年，熱火三巨頭連兩季擊敗綠衫軍；2020年的泡泡園區，熱火4勝2敗淘汰綠衫軍，2022年換成綠衫軍4勝3敗淘汰熱火。

5次系列賽對戰下來，熱火取得3比2優勢；以勝負來看，熱火16勝14敗微幅領先塞爾蒂克。

東區冠軍賽的賽程如下：

第一場：5月18日週四，早上08：30，塞爾蒂克主場

第二場：5月20日週六，早上08：30，塞爾蒂克主場

第三場：5月22日週一，早上08：30，熱火主場

第四場：5月24日週三，早上08：30，熱火主場

第五場：5月26日週五，早上08：30，塞爾蒂克主場（如有需要）

第六場：5月28日週日，早上08：30，熱火主場（如有需要）

第七場：5月30日週二，早上08：30，塞爾蒂克主場（如有需要）

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