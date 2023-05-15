NBA／爵士球員質疑莫蘭特朋友是警察 帕森斯籲禁賽一整季

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）再度因直播亮槍遭聯盟調查，灰熊隊也宣布暫停他進行球隊活動。爵士前鋒安德森（Juan Toscano-Anderson）在社群寫道，「莫蘭特朋友真的是警察，為何他們總要錄影？」前球員帕森斯（Chandler Parsons）則直言，應該禁賽莫蘭特一整季。

Ja friends really the police. Why they always recording? — Juan Toscano Anderson (@juanonjuan10) 2023年5月14日

suspend him all of next season. https://t.co/W0gKJHCJwS — Chandler Parsons (@ChandlerParsons) 2023年5月14日

莫蘭特本季風波不斷，先是被指控毆打一名17歲少年，2月時莫蘭特友人疑似和溜馬隊員工起衝突，用雷射光驚嚇對方。後來他在丹佛夜店紙醉金迷，並開直播亮槍，更是遭聯盟禁賽懲處。

如今相隔2個多月再度出事，聯盟也迅速展開調查。《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，「莫蘭特可能下個球季初就會被禁賽，這會是一段很長的禁賽。」

美國體育名嘴史密斯（Stephen Smith）認為因為威廉森（Zion Williamson）的傷病和莫蘭特的愚蠢，巴瑞特（RJ Barrett）將成為2019年選秀梯最棒的球員。他也砲轟莫蘭特，「為什麼要光天化日拿著槍走來走去？過怎樣的生活？哪些人圍繞在身邊？他就是不想聽進去這些。」

udn討論區