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NBA／史上最多！76人主帥瑞佛斯執教搶7大戰吞10敗

中央社／ 台北15日電
瑞佛斯始終難以跨越搶七大戰的難關。 美聯社
瑞佛斯始終難以跨越搶七大戰的難關。 美聯社

費城76人今天季後賽東區第二輪第7戰以88比112慘輸給波士頓塞爾蒂克，無緣東區決賽。美媒報導，76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）已經生涯第10次在搶7大戰輸球，為史上最多。

76人第二輪系列賽一度以3比2領先，率先取得聽牌資格，而後續2場比賽都不敵綠衫軍，76人連3季止步季後賽二輪。

哥倫比亞廣播公司體育網（CBS Sports）報導，這是76人總教練瑞佛斯生涯第10次輸掉搶7大戰，戰績6勝10敗，比其他總教練至少多輸5場，且近5次搶7大戰都失利。

瑞佛斯2020年出任76人總教練，球隊再度在季後賽次輪提前出局，外界將矛頭指向瑞佛斯，談到下個賽季是否會繼續執掌兵符，瑞佛斯說：「是的，我想我還剩2年合約。」

不過，瑞佛斯隨即表示：「我了解在這個行業中，沒有人的飯碗是安全的。」

哈登（James Harden）此戰11投3中，攻下9分，被問到與教練瑞佛斯之間關係，以及下季瑞佛斯是否應該繼續帶兵，哈登僅說：「我們的關係還可以。」

瑞佛斯去留受矚，新科年度MVP恩比德（Joel Embiid）此役僅得到15分、8籃板，表現低迷也受到不少抨擊。安比德對於教頭則有不錯的評價，他說：「在我看來，他做得很好。」

根據統計，瑞佛斯執教76人3個賽季以來，戰績154勝82敗。

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