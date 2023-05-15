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NBA／傳勇士老將和年輕球員關係緊張 小裴頓：氛氛不一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
小裴頓(右)。 美聯社
小裴頓(右)。 美聯社

衛冕軍勇士爭冠之路止步季後賽第二輪，除了須面對球員續約難題，隊內氣氛問題也再度浮上檯面，今年交易大限前重返勇士的小裴頓（Gary Payton II）直言，「感受到氣氛和去年奪冠時不同。」

小裴頓是去年勇士能奪冠的關鍵因素，他去年休賽季和拓荒者簽下3年2800萬美元合約，不過卻飽受傷病困擾，沒太多上場機會。他被勇士交易回來後，直到3月底才重返賽場。儘管小裴頓傷癒後提供球隊許多幫助，但勇士最終仍遭湖人淘汰。他受訪時直言，球隊氣氛和上季很不一樣。

「我回來了，還是這些傢伙。大家都碰到一些困難。我試著做自己，和大家一起聊天閒晃、及歡笑，不過很明顯，氛氛有點不一樣」小裴頓說。

據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）日前撰文指出，格林（Draymond Green）揮拳狠揍波爾（Jordan Poole）事件一直沒被處理好。另外，年輕球員始終無法獲得穩定上場時間，這兩點導致老將與年輕球員們關係生變。因此勇士休賽季將面臨許多考驗，包括總管邁爾斯（Bob Myers）與多名主力球員的去留。

勇士

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