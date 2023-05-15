快訊

40坪房「10年來夏季電費每月破萬」！他忍痛全拆換⋯喜曝帳單：省近8千

楊繡惠深夜曝「姓白白的人要弄我」 隔天急澄清：不是白雲

獸醫師的親身觀察：狗的健康檢查令他感嘆生命竟成商品

NBA／下季再留76人？哈登：還沒想法

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

連3年分區第二輪遭淘汰，76人隊教頭瑞佛斯（Doc Rivers）今天已表態，下季仍將執兵符，但「大鬍子」哈登（James Harden）就沒給明確答案，今天關鍵第7戰僅拿9分，他說還沒思考下一步。

瑞佛斯是2020年冬天加入76人，雖將球隊從49勝、51勝到本季54勝，寫下球隊2001年迄今的例行賽最多勝，當家中鋒安比德（Joel Embiid）更首度獲得年度MVP，但球隊季後賽旅程始終「卡關」，今天第7戰以88：112敗給塞爾蒂克隊後，再度無緣東區決賽。

2021年，76人是7戰敗給老鷹，去年6戰不敵熱火，今年又是7戰失利，瑞佛斯明確說，和球隊還有2年合約，沒有意外下季仍會執掌兵符。

雖說和瑞佛斯關係「OK」，上季季中從籃網轉戰76人的哈登，並不肯定會和教頭繼續合作，今天11投僅3中的他說：「我還沒想這些。」

今年夏天，哈登可選擇3560萬美金的球員選項，或是成不受限自由球員，不過今天他對於下一步並沒特別想法，剛為費城打完完整球季的他說：「我只是想有個競爭的機會。」

和「綠衫軍」的系列賽中，76人輸掉的4戰，哈登合計55投僅中12，其中三分球24投僅3中，奪勝的3場則有61投37中的表現。

延伸閱讀

NBA／安比德生死戰僅得15分 賽後爭議言論引球迷炸鍋

NBA／哈登全能表現締生涯里程 瑞佛斯讚：今晚就是魔術師

哈登的好安比德最懂 再現吉諾布里+鄧肯神之組合

NBA／中國留學生觀賽成最佳第六人 哈登：他帶給我好運

相關新聞

NBA／泰托姆飆51分創第7戰新猷 綠衫軍晉東區冠軍賽

波士頓塞爾蒂克今天靠主將泰托姆（Jayson Tatum）砍進NBA史上第7戰最高的51率領下，以112比88擊退費城7...

NBA／莫蘭特又直播亮槍！遭聯盟調查、球隊暫停活動

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）今年季中因直播亮槍遭禁賽，沒想到他未記取教訓，昨天再度被抓包於直播中亮槍，灰熊球團宣布暫停他所有活動，據《ESPN》報導，他下賽季恐面臨長期禁賽。 JaMor

NBA／泰托姆飆51分改寫G7紀錄 史馬特讚：像部巨作

揮別第6戰低潮，塞爾蒂克隊球星泰托姆（Jayson Tatum）今天決勝第7戰上演飆分秀，全場51分寫下NBA史上第7戰...

NBA／又是絕處逢生！塞爾蒂克再創聯盟特殊紀錄

系列賽從2比3落後絕處逢生，塞爾蒂克隊今天在泰托姆（Jayson Tatum）狂飆破紀錄51分領軍下，以112：88淘汰...

NBA／例行賽明星賽季後賽皆破50分 泰托姆紀錄傲視群雄

波士頓塞爾蒂克今天靠著當家球星泰托姆（Jayson Tatum）攻下破紀錄的51分，率隊擊敗76人晉級東區總冠軍戰。泰托姆也成為NBA史上，首名在同一球季的例行賽、明星賽、季後賽都得分超過50分的球員。

NBA／安比德生死戰僅得15分 賽後爭議言論引球迷炸鍋

76人今天和塞爾蒂克隊進行生死第7戰，最終76人以88：112慘敗，無緣晉級東區決賽。MVP安比德（Joel Embiid）全場只得15分，他賽後卻直言，光靠他和哈登（James Harden）無法贏

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦