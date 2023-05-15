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NBA／被打到流鼻血還遭對手拉腳 布朗：點燃主場氣氛

聯合新聞網／ 綜合報導
尼恩(右)拉住布朗(左)大腿。 歐新社
尼恩(右)拉住布朗(左)大腿。 歐新社

塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）不僅在場上被76人球星哈登（James Harden）打到流鼻血，還被對方板凳席球員尼恩（Georges Niang）抓住左大腿，無法及時參與隊友進攻，布朗因此回頭怒嗆，兩人都領到1次技術犯規。布朗最終全場砍下25分，球隊則在泰托姆（Jayson Tatum）51分帶領下，大勝76人隊，成功闖進東區冠軍賽。

哈登在一次進攻中失誤掉球，卻突然伸手揮到布朗的臉，出現流鼻血情況。哈登被吹一級惡意犯規後，布朗用衛生紙塞住鼻子並回到場上，綠衫軍則打出9：0攻勢追平比分。對此布朗賽後開玩笑表示，「沒有什麼事比臉被打，更能喚醒自己，這點燃了主場氣氛。不過媽媽要我把面具重新戴上。」

比賽還有另外一段插曲，綠衫軍一次成功防守，布朗奮力把球救回場內，人卻重心不穩倒向76人板凳席。他原先想趕快回到場，左大腿卻被尼恩抓住，一時無法移動，因此他氣到當場回嗆。裁判立刻上前阻止衝突，先吹布朗技術犯規，畫面回放還原事發經過後，尼恩也被吹技術犯規。

布朗賽後受訪時解釋當下心境，「我認為當時什麼都不做，他們可能讓比賽這樣繼續，儘管我不想被吹技術犯規，但裁判還是在搞清楚狀況前，先吹我技術犯規。」他也為尼恩緩頰，「這種動作可能是因為比賽激烈，我不覺得他是壞傢伙。」

Jaylen Brown

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