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NBA／莫蘭特又亮槍場外麻煩不斷 恐將面臨長期禁賽

中央社／ 綜合外電報導
莫蘭特再度惹出麻煩。 法新社
莫蘭特再度惹出麻煩。 法新社

NBA明星後衛莫蘭特（Ja Morant）在友人開的社群媒體Instagram直播中，拿著疑似手槍的東西，曼菲斯灰熊因此暫停讓他參加球隊所有活動，並靜待NBA調查。

灰熊在聲明中說：「我們知道社群媒體流傳與莫蘭特有關的影片。在聯盟調查期間，他被禁止參加球隊所有活動。我們目前沒有進一步評論。」

兩個月前，莫蘭特才在一家夜店拿著槍開直播。NBA以此舉對聯盟不利為由，將他禁賽8場。

莫蘭特13日在朋友Instagram直播中，坐在車內唱著饒舌，竟然又拿著手槍出現。這段影片後來遭到刪除。

NBA發言人巴斯（Mike Bass）今天在聲明中說：「我們知道社群媒體上有與莫蘭特相關的發文，且正蒐集更多訊息。」

3月遭到禁賽後，23歲的莫蘭特告訴記者，他接受幫助他克服壓力的治療，並說他接受的治療是「一個持續的過程」。

NBA總裁席佛（Adam Silver）當時稱莫蘭特的行為「不負責任、魯莽且可能非常危險」。莫蘭特則稱自己很抱歉，在球隊為季後賽做最後衝刺之際，分散了大家的注意力。

莫蘭特當時說：「我過去犯下的錯誤，引起很多負面的關注，不僅是對我，還有我的家人、球隊、球團，對此我深表歉意。」

「我現在的工作是變得更有責任感、更聰明，且不要再惹麻煩。」

在灰熊於季後賽首輪遭洛杉磯湖人淘汰後，莫蘭特表示他需要更為自律。

2020年的NBA年度最佳新秀莫蘭特，這個球季捲進連串場外事件當中。

莫蘭特2022年7月在他位於美國田納西州家附近的籃球場打球，卻在球場上動手，歐打1名17歲的少年，少年將莫蘭特告上法庭。

莫蘭特的經紀人表示，莫蘭特是因為要自衛才會打人，且並未因這起事件遭起訴。

而在他揍人事件的前幾天，曼菲斯一間購物中心的安全主管告訴警方，莫蘭特等一行人在停車場的一起爭執之中「威脅」他，讓他不得不報警。

今年2月初莫蘭特再度登上新聞版面，因印第＿安納溜馬提出指控，說莫蘭特一行人「惡意相向」，並疑似用雷射瞄準器的紅光瞄準溜馬隊成員。

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