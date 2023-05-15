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NBA／例行賽明星賽季後賽皆破50分 泰托姆紀錄傲視群雄

中央社／ 台北15日電
泰托姆創下震古鑠今的50分之旅紀錄。 美聯社
泰托姆創下震古鑠今的50分之旅紀錄。 美聯社

波士頓塞爾蒂克今天靠著當家球星泰托姆（Jayson Tatum）攻下破紀錄的51分，率隊擊敗76人晉級東區總冠軍戰。泰托姆也成為NBA史上，首名在同一球季的例行賽、明星賽、季後賽都得分超過50分的球員。

泰托姆今天在東區季後賽第2輪關門的第7戰，拿下驚人的51分，讓他成為NBA季後賽史上，第7戰單場最高得分的球員。

不僅如此，根據美國媒體ESPN數據統計報導，泰托姆是NBA史上首名，在例行賽、季後賽、全明星賽都出現過單場50分以上的名將。

今年1月17日例行賽，塞爾蒂克對夏洛特黃蜂的比賽，泰托姆攻下51分；全明星賽泰托姆拿下55分；今天的季後賽他又豪取51分。

現年25歲的泰托姆，是在2017年首輪第3順位被塞爾蒂克挑走，至今6個生涯都效力綠衫軍，他度過前2個菜鳥球季後，第3年開始大爆發，平均得分從15.7分成長到23.4分，也正式接下塞爾蒂克當家球星的棒子。

泰托姆能在NBA如此穩定進步，跟他的媽媽也有很大的關係。根據美國媒體報導，一直到現在，泰托姆的媽媽布蘭蒂（Brandy Cole）都還是對於兒子的管教非常嚴格。

根據報導指出，從法律系畢業並且擁有律師執照的布蘭蒂，一直到現在都還嚴格控管泰托姆的花費。儘管泰托姆年薪高達3260萬美元（約台幣9.9億元），但媽媽僅允許他用自己廣告代言賺來的錢，如果家裡有要大筆的開銷，還是要先跟媽媽討論才行。

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