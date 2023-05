NBA／例行賽明星賽季後賽皆破50分 泰托姆紀錄傲視群雄

波士頓塞爾蒂克今天靠著當家球星泰托姆(Jayson Tatum)攻下破紀錄的51分,率隊擊敗76人晉級東區總冠軍戰。泰托姆也成為NBA史上,首名在同一球季的例行賽、明星賽、季後賽都得分超過50分的球員。

泰托姆今天在東區季後賽第2輪關門的第7戰,拿下驚人的51分,讓他成為NBA季後賽史上,第7戰單場最高得分的球員。

