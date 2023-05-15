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NBA／又是絕處逢生！塞爾蒂克再創聯盟特殊紀錄
系列賽從2比3落後絕處逢生，塞爾蒂克隊今天在泰托姆（Jayson Tatum）狂飆破紀錄51分領軍下，以112：88淘汰76人隊，也寫下另項NBA特別紀錄。
「綠衫軍」隊史第7次季後賽從2比3落後到連勝2場出線，次數是聯盟史上第一。
塞爾蒂克老將霍福特表示，團隊都有武裝好且團結一心，「76人是支非常好的隊伍，若是分在另一邊，可能是組分區決賽，甚至是總冠軍賽，他們真的是很棒的隊伍，要給他們肯定。」今天抓下10個籃板的他也強調，比賽就是如此，只有一隊能奪勝，「而我們能夠完成它。」
上季東區4強賽，塞爾蒂克面對衛冕軍公鹿隊，同樣是在2比3劣勢下逆轉，今年上演同樣劇情，本季第一年執教「綠衫軍」的總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）說：「進入一個系列賽時，你總會有如何進行的期望，但季後賽並非如此。」
「我們在系列賽中處理了一些起起落落，從不讓情緒過於高張好低落。我們有過艱難時刻，但我們能夠保持心理層面團結，我認為這在季後賽很重要。」馬祖拉說。
塞爾蒂克連兩季打進東區決賽，也是近7季的第5次，對手又是熱火隊，兩隊重演上季爭總冠軍賽組合，上季是「綠衫軍」歷經7場大戰才成為東區搶冠代表。
泰托姆認為，熱火和塞爾蒂克十分相似，都有很好的教練團隊、攻守俱佳，「這會是很有趣的系列賽，強度會很高，我很期待。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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