NBA／莫蘭特又直播亮槍！遭聯盟調查、球隊暫停活動

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）今年季中因直播亮槍遭禁賽，沒想到他未記取教訓，昨天再度被抓包於直播中亮槍，灰熊球團宣布暫停他所有活動，據《ESPN》報導，他下賽季恐面臨長期禁賽。

JaMorant pic.twitter.com/XqJFwEOHTj — James Burnes (@JamesBurnes8) 2023年5月14日

莫蘭特本季風波不斷，先是被指控毆打一名17歲少年，2月時莫蘭特友人疑似和溜馬隊員工起衝突，用雷射光驚嚇對方。後來他在丹佛夜店紙醉金迷，並開直播亮槍，更是遭聯盟禁賽懲處。

莫蘭特禁賽回歸後誓言改過自新，把心力專注於球場。不過昨日一段直播畫面流出，莫蘭特和友人在車上狂歡，很清楚可看見他手上拿著一把手槍，這段影片在網路上瘋傳，因此驚動球團及聯盟。

對此，NBA 發言人巴斯（Mike Bass）表示：「我們得知關於莫蘭特的社群媒體內容，正在收集更多相關資訊。」

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