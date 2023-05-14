PLG／才8天就改寫阿吉紀錄！高國豪成最年輕千分球員
新竹街口攻城獅本季無緣季後賽，今天例行賽最終戰也是主場最終戰，雖以88：94敗給衛冕軍台北富邦勇士，但仍有收穫，當家球星高國豪攻下18分，成為聯盟最年輕的1000分紀錄保持人。
攻城獅最後主場吸引5376名球迷進場，高國豪上半場攻下12分，第三節拿下3分，第四節追加的三分彈讓他得分剛好達到1000分，以三季完成得分里程碑。
本月6日，福爾摩沙台新夢想家後衛林俊吉才在生涯出賽的84場比賽完成例行賽1000分，以25歲3個月又13天成為聯盟最年輕的千分紀錄保持人，8天後就由高國豪打破紀錄，以24歲7個月又22天締造新猷。
高國豪今天繳出18分、6籃板、5助攻、3抄截表現，總計本季出賽30場、累積448分，場均有14.9分貢獻，寫下職業生涯3季最佳。
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