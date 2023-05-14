NBA／不認同喬丹未退休能奪8連冠 史密斯：公牛沒人守歐拉朱萬

芝加哥公牛在喬丹（Michael Jordan）的帶領之下，8年內完成兩度三連霸，更多人相信，若非「籃球之神」選擇在顛峰時期跑去打棒球，公牛很可能會創下8連霸的成就。

不過身為當年火箭2連霸功臣之一的史密斯（Kenny Smith）卻不這麼認同，他表示公牛當年內部已經不少問題，即便喬丹繼續打，公牛依然闖不過火箭這關。

「他就算沒有退休，我認為我們仍然可以擊敗他們。我不覺得他會有8座總冠軍，那意味著需要連續8年奪冠。」史密斯在節目《Dan Patrick Show》中說道。

「在記錄片中也證明了這一點。他們內部出現不少問題，葛蘭特（Horace Grant）離開了。正因為失去了葛蘭特，羅德曼（Dennis Rodman）也還沒加入，他們才在95年喬丹復出之後還是敗給了魔術。」

那兩年他們沒有足夠的大個子，沒人可以防守歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）。羅德曼是在之後才加入，然後他們才開啟了第2度三連霸。」

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