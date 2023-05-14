快訊

拜會韓國瑜曝雙手緊握照 郭台銘：4年後我們不再錯過團結機會

機器人世錦賽 台灣國中生闖全球前8強奪驚奇獎

聯電股東會紀念品台北排隊人潮 網購轉賣免排隊300元有找

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／不認同喬丹未退休能奪8連冠 史密斯：公牛沒人守歐拉朱萬

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
喬丹(左)和歐拉朱萬稱霸了90年代NBA。 美聯社
喬丹(左)和歐拉朱萬稱霸了90年代NBA。 美聯社

芝加哥公牛在喬丹（Michael Jordan）的帶領之下，8年內完成兩度三連霸，更多人相信，若非「籃球之神」選擇在顛峰時期跑去打棒球，公牛很可能會創下8連霸的成就。

不過身為當年火箭2連霸功臣之一的史密斯（Kenny Smith）卻不這麼認同，他表示公牛當年內部已經不少問題，即便喬丹繼續打，公牛依然闖不過火箭這關。

「他就算沒有退休，我認為我們仍然可以擊敗他們。我不覺得他會有8座總冠軍，那意味著需要連續8年奪冠。」史密斯在節目《Dan Patrick Show》中說道。

「在記錄片中也證明了這一點。他們內部出現不少問題，葛蘭特（Horace Grant）離開了。正因為失去了葛蘭特，羅德曼（Dennis Rodman）也還沒加入，他們才在95年喬丹復出之後還是敗給了魔術。」

那兩年他們沒有足夠的大個子，沒人可以防守歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）。羅德曼是在之後才加入，然後他們才開啟了第2度三連霸。」

相關新聞

NBA／回擊「王朝崩塌」看法 格林：四年前也這樣講

昨日以101：122敗給湖人隊後，外界將「王朝崩塌」的標籤貼在勇士隊上，但格林（Draymond Green）卻跳出來，反駁這種看法。 勇士自2014-15年賽季開始，只要能闖入季後賽，在西區便

NBA／奇兵華克擊沉勇士 柯瑞贈簽名球衣：才不會原諒你

湖人隊華克（Lonnie Walker IV）在系列賽扮演奇兵，成為球隊能擊敗勇士隊的關鍵之一，精采的表現，讓柯瑞（Stephen Curry）不禁在給他的簽名球衣上發洩怨氣。 例行賽前半段仍為

NBA／回憶「八年抗詹」過程 柯瑞感性回應：充滿感激

湖人隊昨日的勝利，不僅結束了西區次輪賽事，也為又一次「詹柯對決」畫上句號，賽後，柯瑞（Stephen Curry）也感性地回憶這段過程。 2014-15賽季，詹姆斯（Lebron James）回

NBA／太陽重整第一槍 總教練威廉斯下台一鞠躬

太陽隊於季後賽第二輪遭淘汰後，如何重整陣容成了首要課題，球隊也在稍早開出第一槍，將總教練威廉斯（Monty Williams）開除。 威廉斯於2019-20年接掌鳳凰城兵符。職教首年，他在球季縮

NBA／不認同喬丹未退休能奪8連冠 史密斯：公牛沒人守歐拉朱萬

芝加哥公牛在喬丹（Michael Jordan）的帶領之下，8年內完成兩度三連霸，更多人相信，若非「籃球之神」選擇在顛峰時期跑去打棒球，公牛很可能會創下8連霸的成就。 不過身為當年火箭2連霸功臣

NBA／誓言捍衛主場 史馬特：高強度正是搶七美妙之處

塞爾蒂克和76人將在明天凌晨展開生死搶七大戰，這也是雙方第8次打搶七，寫下聯盟史上兩隊打最多搶七大戰的紀錄。 對於全聯盟最習慣打搶七大戰的塞爾蒂克來說，這種場景確實已經頗為習慣，更何況還是在自家

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦