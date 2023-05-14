NBA／客場迎搶七大戰 安比德喊話：所有人都得站出來

錯失主場關門機會的76人隊，將在明日迎來與塞爾蒂克隊的搶七大戰，即便客觀因素相當艱困，安比德（Joel Embiid）仍跳出來激勵全隊。

對76人來說，前天是最好的晉級機會，球隊於第四節中段都還保持領先、敵隊主力泰托姆（Jayson Tatum）前三節手感急凍，沒想到，在錯失幾個大空檔機會後，泰托姆及時甦醒，用彈無虛發的三分火力逆轉戰局，將比賽帶回波士頓定生死。

在丟掉大好情勢後，76人將面對客場作戰這個先天劣勢，再加上總教練瑞佛斯（Doc Rivers）關鍵戰役的輝煌敗績、安比德與哈登（James Harden）緊要關頭軟手的印象，球隊可以說是開戰前就處相當不利位置。

對此，甫加冕年度MVP的安比德回應，「我們知道自己得做什麼，球隊曾在客場取勝，雖然在那個環境下並不簡單，但是同一件事。」並向球隊精神喊話，「從我開始，每個人都得站出來。我會變得更具侵略性，投進球，並確保隊友能找到我，所有人都要站出來做好工作。」

雙方將在早上3：30分迎來第七戰，勝者取得最後一張門票，與熱火隊會師東區總決賽。

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