NBA／回憶「八年抗詹」過程 柯瑞感性回應：充滿感激

湖人隊昨日的勝利,不僅結束了西區次輪賽事,也為又一次「詹柯對決」畫上句號,賽後,柯瑞(Stephen Curry)也感性地回憶這段過程。

2014-15賽季,詹姆斯(Lebron James)回歸騎士隊、柯瑞帶領的勇士隊躍升西區強權,兩人也在該季首次上演「勇騎大戰」,之後雙方接連在總冠軍賽會師,即便大多由柯瑞獲勝,過程仍相當精采。

2018年,又一次敗下陣的詹姆斯再度離開克里夫蘭,加入湖人隊,但球隊在該賽季磨合不順、無緣季後賽,兩隊前幾年又剛好輪流經歷低潮,讓雙方僅在附加賽碰頭,而沒有於季後賽真正地重演「詹柯對決」。

本賽季,球迷們引頸期盼的對壘終於再次上演,湖人與勇士、詹姆斯和柯瑞於次輪碰頭,最後由前者拿下勝利。對於這延續八年的宿命對決,柯瑞在賽後記者會表達感想,「我對這些經驗、戰鬥感到崇敬以及感激。這是最高水準的籃球比賽,也是你的唯一所求。」

詹姆斯年近不惑,柯瑞也已35歲,兩人都來到了生涯後半段,再次於季後賽對決的次數或許寥寥無幾,但他們帶給球迷的回憶早已深植每人心中。

Steph on facing LeBron:



"There's so much respect and appreciation for the battles, the experiences, and the back-and-forths. It's basketball at the highest level. That's all you can ask for." pic.twitter.com/60ZzaB5cLI