NBA／回憶「八年抗詹」過程 柯瑞感性回應：充滿感激
湖人隊昨日的勝利，不僅結束了西區次輪賽事，也為又一次「詹柯對決」畫上句號，賽後，柯瑞（Stephen Curry）也感性地回憶這段過程。
2014-15賽季，詹姆斯（Lebron James）回歸騎士隊、柯瑞帶領的勇士隊躍升西區強權，兩人也在該季首次上演「勇騎大戰」，之後雙方接連在總冠軍賽會師，即便大多由柯瑞獲勝，過程仍相當精采。
2018年，又一次敗下陣的詹姆斯再度離開克里夫蘭，加入湖人隊，但球隊在該賽季磨合不順、無緣季後賽，兩隊前幾年又剛好輪流經歷低潮，讓雙方僅在附加賽碰頭，而沒有於季後賽真正地重演「詹柯對決」。
本賽季，球迷們引頸期盼的對壘終於再次上演，湖人與勇士、詹姆斯和柯瑞於次輪碰頭，最後由前者拿下勝利。對於這延續八年的宿命對決，柯瑞在賽後記者會表達感想，「我對這些經驗、戰鬥感到崇敬以及感激。這是最高水準的籃球比賽，也是你的唯一所求。」
詹姆斯年近不惑，柯瑞也已35歲，兩人都來到了生涯後半段，再次於季後賽對決的次數或許寥寥無幾，但他們帶給球迷的回憶早已深植每人心中。
Steph on facing LeBron:— NBA (@NBA) May 13, 2023
"There's so much respect and appreciation for the battles, the experiences, and the back-and-forths. It's basketball at the highest level. That's all you can ask for." pic.twitter.com/60ZzaB5cLI
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言