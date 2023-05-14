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NBA／回擊「王朝崩塌」看法 格林：四年前也這樣講

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士自2015年以來首次在西區季後賽遭淘汰出局。 路透社
勇士自2015年以來首次在西區季後賽遭淘汰出局。 路透社

昨日以101：122敗給湖人隊後，外界將「王朝崩塌」的標籤貼在勇士隊上，但格林（Draymond Green）卻跳出來，反駁這種看法。

勇士自2014-15年賽季開始，只要能闖入季後賽，在西區便無敵手、定能闖入總冠軍賽，更在期間摘下四冠，建立「勇士王朝」。不過，在第二輪被湖人以總比分4：2淘汰後，勇士首次無法自西區脫穎而出，未來是否能捲土重來也頗受質疑。

然而，球隊核心格林，日前於Podcast上表示，球隊能「打臉」這些唱衰言論，「很多人說勇士王朝結束了，那些人在2019年杜蘭特（Kevin Durant）離開時也這麼說，但結果並不是這樣。四年後，他們還是這樣講，很好，他們總是錯的。」

四年前，勇士遭遇杜蘭特遠走紐約、湯普森（Klay Thompson）整季報銷等劇變，球隊也連續兩季無緣季後賽，讓人們首次拋出「王朝結束」的論點，他們卻在上季谷底反彈、拿下冠軍，這過程也讓格林對球隊仍具信心。

即便如此，勇士於休賽季仍有諸多疑慮，是否與可能跳出合約的格林續約、如何處理年輕新星庫明加（Jonathan Kuminga）等，每個抉擇都將影響球隊的未來。

勇士 格林

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