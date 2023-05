NBA／回擊「王朝崩塌」看法 格林：四年前也這樣講

昨日以101:122敗給湖人隊後,外界將「王朝崩塌」的標籤貼在勇士隊上,但格林(Draymond Green)卻跳出來,反駁這種看法。

勇士自2014-15年賽季開始,只要能闖入季後賽,在西區便無敵手、定能闖入總冠軍賽,更在期間摘下四冠,建立「勇士王朝」。不過,在第二輪被湖人以總比分4:2淘汰後,勇士首次無法自西區脫穎而出,未來是否能捲土重來也頗受質疑。

然而,球隊核心格林,日前於Podcast上表示,球隊能「打臉」這些唱衰言論,「很多人說勇士王朝結束了,那些人在2019年杜蘭特(Kevin Durant)離開時也這麼說,但結果並不是這樣。四年後,他們還是這樣講,很好,他們總是錯的。」

四年前,勇士遭遇杜蘭特遠走紐約、湯普森(Klay Thompson)整季報銷等劇變,球隊也連續兩季無緣季後賽,讓人們首次拋出「王朝結束」的論點,他們卻在上季谷底反彈、拿下冠軍,這過程也讓格林對球隊仍具信心。

即便如此,勇士於休賽季仍有諸多疑慮,是否與可能跳出合約的格林續約、如何處理年輕新星庫明加(Jonathan Kuminga)等,每個抉擇都將影響球隊的未來。

